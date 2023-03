Aleksandra Pinterič: Otrokova trma velikokrat pokaže, kaj lahko starš spremeni pri sebi (2. del)

Pisateljica več otroških knjig in mentorica za starševstvo in vzgojo Aleksandra Pinterič nam je v prvem delu pogovora, ki ga lahko preberete TUKAJ, zaupala, katera izkušnja iz otroštva jo je pripeljala k temu, da se je poglobila v vzgojo in začela preučevati, kako postopati k temu, da otroke vzgojimo v samozavestna bitja. Sedaj svoje izkušnje kot mentorica deli tudi z drugimi starši.

Aleksandra je avtorica knjige z naslovom Mami, nekdo v moji glavi pravi, da …, ki je napisana za starše kot preplet življenjskih izkušenj in znanja o življenju o tem, kako otroka učiti največje notranje moči – obvladovanje svojega notranjega sveta misli in čustev.

Moja sedemletna hčerka mi je nedavno rekla, da ima v glavi toliko grdih besed in bi nam jih povedala, a ve, da ne sme grdo govoriti. Mislila je predvsem, da smo starši nesramni, morda zato, ker ni bilo kaj po njeno. Bila je jezna. Kako odreagirati pri napadih jeze?

Pri vseh reakcijah je pomembno vedeti in se naučiti, kako sploh slišati otroka. Starš naj otroku pomaga, da se odpre in da stisko ven. Nič ni narobe, če v nekem mirnem pogovoru, ko ni afekta jeze, vprašamo otroka, katere so te besede, ki jih ima v mislih.

Otroci potrebujejo dovoljenje, da v mirnem pogovoru, ko jih ne drži »jazbec« in čutijo toliko varnosti pri nas, da nam povedo svoje misli. Tudi takrat, ko bi otrok najraje rekel, da bi nekoga nekam poslal, ga udaril ali izrekel kletvice. To so samo misli. Z otrokom se usedemo in mu dovolimo, da pove, kaj se mu dogaja, katere so te misli, česa ga je strah.

Pomagajmo mu, da bo določene misli ubesedil, se izrazil. Tudi ni nič narobe, če mu sami povemo, ali mu misli govorijo kakšne kletvice, ali mu pravijo, da sem najbolj butasta mama. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.JE.