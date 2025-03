Aleksander Pozvek v ŠOKkastu: Rad bi se lotil Denisa Avdića (VIDEO)

V vseh teh letih je imitiral številne znane političen obraze od Janeza Janše, Karla Erjavca do Marjana Šarca. V prihodnosti bi se rad lotil imitacije radijskega voditelja Denisa Avdića. Čeprav mu včasih očitajo, da se norčuje iz politikov, se sam s to izjavo ne strinja: »V mojih prispevkih lahko politik izpade tak kot je. Lahko izpade vrhunsko, je človek, jaz mu pustim to. Jani Prednik, verjetno v mojem prispevku izpade človeški. Tudi Aleš Hojs je pri meni čudovito izpadel,« je še dodal. Zadnje čase odlično imitira novinarskega kolega Uroša Slaka, s katerim potem imitacijo tudi pokomentirata. Še posebej pa ga navdušuje odbor za pravosodje. Ko je prvič gledal prenos je občutil posebno radost: »Nisem mogel nehati gledati, ker to je pa fantastično. To je pa res prav za serijo,« nam je razkril.

Sašo Hribar ga je počasi oblikoval

Pri 18. letih je zbral pogum in poklical legendarnega Saša Hribarja, da bi se preizkusil v imitiranju. Klic je bil uspešen in vse ostalo je zgodovina. Petkovi dopoldnevi so postali namenjeni ekipi radia GA – GA. Spregovoril je tudi o tem, kje je bil v trenutku, ko je izvedel za smrt svojega mentorja: »S Tilnom sva v Žalcu vodila eno dobrodelno prireditev, ko mi je njegov nečak Nejc Krevs sporočil, da je Sašo umrl,« je opisal tragičen dogodek. »Še zjutraj smo skupaj delali Radio GA – GA in to je bil res velik šok,« je dodal. Z veliko mero odgovornosti pa je ekipa nadaljevala poslanstvo Saša Hribarja in tako ob petkih dopoldne predelujejo aktualne tematike, seveda z veliko manj improvizacije kot so bili navajeni.

Aleksander Pozvek je bil tokratni gost v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Poklic novinarja ga vodi iz cone udobja

Aleksander je tudi velik ljubitelj igranja golfa in televizijski novinar, ki se stvari loti nekoliko drugače. Prav zaradi televizije je preizkusil ogromno stvari in spoznal številne zanimive ljudi. Preizkusil se je v vlogi poklicnega gasilca in skočil na skakalnici. Spoznal je politike, estradnike in ljudi, ki štrlijo iz povprečja. »Neverjetno veliko stvari sem lahko preizkusil, kar drugače ne bi mogel,« je povedal. Spregovoril je tudi o novi tedenski rubriki Ne, resno, ki jo je prevzel v zadnjih tednih in o tem, ali je možno, da bo kdaj zaplul v politične vode.

