Aleksander Čeferin tako obdan s športnimi asi (FOTO)

Vse poti, tudi zvezdniške, očitno vodijo na jadransko obalo. Ne le številni svetovno znani zvezdniki, kot so Luka Dončić, Magic Johnson in Michael Jordan, pri naših južnih sosedih se mudi tudi prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Kar je povsem logično, saj je na Hvaru pred dvema letoma začel graditi vilo, na Jadranu pa rad dopustuje že dolga leta. Pravzaprav ga večina prebivalcev Hvara dojema kot svojega človeka, uglednega in dostopnega, hkrati pa je še navijač Hajduka, nogometnega kluba iz Splita.

Hvar je med Slovenci zelo priljubljen. FOTO: Marko Feist

Nasmejani Čeferin v družbi Novaka Đokovića, Luke Modrića in Matea Kovačića FOTO: Instagram

Tokrat se je Čeferin znašel v družbi samih velikih zvezdnikov, fotografija pa je hitro zakrožila po spletu. V teh dneh je na otočku Vela Stupa srečal hrvaška nogometaša Matea Kovačića in Luko Modrića, ki je nedavno zapustil Real Madrid in podpisal pogodbo z nogometnim velikanom iz Milana, ter teniškega igralca Novaka Đokovića.

Na idiličnem in mirnem otoku nedaleč stran od priljubljene Korčule so trije športniki s Čeferinom klepetali v sproščenem vzdušju restavracije Moro Beach Stupe, kjer je fotografija tudi nastala. »Danes smo imeli čast gostiti legende,« so zapisali pod fotografijo, ki so jo delili na Instagramu.