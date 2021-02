Ajda in Sebastian priznala, kako se soočata s krizo

Slaba volja je najbolj mamljiva jed na meniju.

trenutno navdušuje v seriji Vse punce mojega brata, v kateri igra dekle. Pravi, da je v resničnem življenju precej bolj dolgočasna kot njen lik Anja, in ravno zato je omenjeni projekt zanjo takšen izziv. Velik izziv pa ji kot igralki predstavlja tudi zadnje leto, ko je bila kot številni njeni kolegi ob različne projekte, ker jih je ustavil novi koronavirus.»Delo me je reševalo, da sem ohranjala mirne živce. Vrsta ukrepov v marsičem otežuje oziroma onemogoča naše delo. Snemanja so bila prekinjena, predstave odpovedane. Vseeno smo v gledališču nadaljevali vaje. Seveda pod strogimi pravili, ki jih narekujejo ukrepi,« je priznala Ajda, ki je kljub vsemu hvaležna, da ji je uspelo izpeljati predstavo Jazz režiserja, ki so jo premierno uprizorili na silvestrovo prek spleta, v njej pa je zaigrala ob partnerju. Dodala je, da morajo imeti ljudje v teh časih veliko potrpežljivosti, kar je spoznala tudi sama.»Slaba volja je najbolj mamljiva jed na meniju,« je iskrena igralka, ki je spoznala še, da živimo v nenavadnih časih, ko človek zlahka podleže strahu in tesnobi, ki vodita v nezadovoljstvo, prav tako se lahko bojimo obsojanja. Hvaležna je za iskreno ljubezen, ki jo s Sebastianom živita in doživljata že nekaj let, čeprav o svojem razmerju v javnosti ne želita razpredati na dolgo in široko.»Srečo iščeva v majhnih stvareh in loviva dan za dnem. Med štirimi stenami svojega doma zlahka najdeš normalnost, samo televizijo moraš ugasniti in telefon odložiti v predal,« še pravi simpatična igralka.