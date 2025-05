Afera Zorjan – Maraaya: nekdanji sodelavec Luke Basija razkril umazane podrobnosti pogodb

Nekdanji član skupine Prima band Andrej Šumah, katere član je bil tudi pevec Luka Basi, ki je sprva nosil svoje rojstno ime Matej Prikeržnik, je v svojih objavah na Facebooku spregovoril o izkoriščanju v glasbeni industriji. K razmišljanju ga je napeljal glasbeni spor, ki se odvija v zadnjih dneh, v središču pa so priljubljena pevka Nika Zorjan ter glasbena zakonca Marjetka in Aleš Vovk, bolj znana kot Maraaya.

Sledilcem je pojasnil, kako sam vidi zadeve, in razkril svojo plat zgodbe, ki sega v čas, ko je bil član skupine Prima band. Skupina je med drugim sodelovala z Lukom Basijem, ki je danes znano ime na slovenski glasbeni sceni in pogodbeno sodeluje z Maraayo.

»Fante v skupini sem opozoril, da bo nastop v Cerkvenjaku morda naš zadnji. In res je bil. Raay je za našim hrbtom že imel pripravljeno novo skupino za Basija,« je zapisal Šumah in dodal, da je bil priča t. i. 'nečloveški pogodbi', ki je Basiju prinesla le navidezno slavo, a tudi popolno podrejenost.

Obtožbe o izkoriščanju: Pogodbe, brisanje pesmi in prepovedi

Šumah trdi, da so bile tudi vse tri avtorske pesmi skupine Prima band čez noč izbrisane z YouTuba, medtem ko so bili člani skupine prisiljeni podpisovati pogodbe, ki so jim nalagale vse stroške – od potnih do tehničnih – ob tem pa naj bi Raay pobiral večinski delež prihodkov.

V svojih izpovedih se Andrej Šumah nostalgično ozira v obdobje, ko je bila glasbena skupina Prima band še samostojna in enakopravna. »Sprva smo si prihodke od nastopov pošteno razdelili – vsak član je dobil svoj delež. Prejeli smo tudi do 1600 evrov na špil. Naša cena je naraščala, prihodnost je bila videti svetla,« se spominja.

A nato naj bi v igro stopila Marjetka in Aleš Vovk ter stvari naj ne bi bile nikoli več enake. »Spomnim se, da je bila razdelitev honorarja 60 % za Raaya, preostalih 40 % pa za Luka Basija, ki je moral iz tega pokriti še bend,« je zapisal. »Ko se je v ozadju pojavila nova pogodba in je v ospredje stopil Luka Basi, so se razmere hitro poslabšale. /.../ Proti koncu smo dobivali borih 120 evrov na glavo, medtem ko je Basi za nastop pobral 900 evrov, Marjetka in Raay pa skupaj približno 2000. «

Šumah trdi, da je Raay Basiju celo prepovedal igranje določenih pesmi in odločal o vsem, kar je povezano z njegovimi nastopi: »Luka ni več smel ničesar prijeti. Vse smo delali mi. On je le še stal tam, ker mu je bilo tako naročeno, saj je kot gospod, ki stopi na oder in zapoje.«

Šumah ocenjuje, da Maraaya s svojo »sladko fasado« v ozadju menda vodi sistem popolnega nadzora. Napovedal je nadaljnje razkritje simbolike, s katero naj bi se glasbeni tandem »javno opredeljeval glede pripadnosti«.

Zakaj zdaj razkriva vse to ozadje?

»Zaradi mladih, ki se prehitro pustijo zapeljati obljubam o slavi in luksuzu. Mladini ponujajo začasno slavo in denar, a cena tega je lahko zelo visoka. So bili primeri, ko se posameznik zave diktatorstva, a ga veže pogodba, iz katere ne more kar tako,« opozarja.

Naša skupina je dolgo upala, da Luka Basi ne bo privolil v podpis pogodbe, a kmalu smo izvedeli, da je bilo vse že dogovorjeno za našim hrbtom.«

Šumah je v svojih izjavah omenil tudi primer dua BQL, za katerega naj bi bil začetek sodelovanja z Maraayo prav tako zaznamovan z izkoriščanjem.

Andrej Šumah je opisal svoj pogled na zgodbo. Kaj o vseh teh očitkih pravi Raay? Poslali smo mu novinarska vprašanja, ki jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.