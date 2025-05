Afera Zorjan-Maraaya: Fredi Miler s šokantnim razkritjem o managerjih

Glasbena afera leta, torej razvpiti spor, ki ga sprožil izbris videospotov Nike Zorjan ter nato njena izpoved, kaj se je dogajalo, ko je bila pod okriljem Marjetke in Aleša (Raaya) Vovka, še kar odmeva.

Izbrskali smo posnetek Raaya in Marjetke, za katerega si želita, da ne bi obstajal, a afera dobiva nove in nove razsežnosti, tako poročamo o zapletu glede plačila gasilcem v katerega sta vpletena Marjetka in Aleš Vovk, ki naj bi pred letom dni gasilcem zavrnila plačilo računa za opravljeno delo na koncertu.

Lahko ste prebrali tudi izpoved Ane Mengeš, ki je pred dobrimi desetimi leti postala prvi glas Gorenjske, za nagrado pa naj bi ji Raay napisal skladbo, a je pevki menda uničil sanje.

»Ko sem javno povedal, mi nihče ni verjel, kakšni so managerji. Hvala bogu, da sedaj verjamejo«

Ob vsem pranju umazanega perila se je oglasil še en slovenski pevec. Tako je Fredi Miler javno razkril, da ima tudi on zelo žalostno izkušnjo iz svoje glasbene kariere. Na Facebooku je namreč sporočil: »Nika enak problem sem imel jaz. Ko sem javno povedal, mi nihče ni verjel, kakšni so managerji. Hvala bogu, da sedaj verjamejo. Ne se prodati. Delaj po svoje«.