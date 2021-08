Adrenalinski skok s kolesi proti VIP-šotoru

Navijači so noreli z motornimi žagami, ki je očitno postala nov navijaški pripomoček.

Rok Možič, čudežni deček slovenske odbojke, se je na Pohorju mudil s prijatelji pred odhodom v Italijo, kjer bo nadaljeval profesionalno kariero.

Bratranca, prijatelja in podjetnika Goran Galunič, lastnik Priapa, d. o. o., ter Tadej Zorjan, direktor Petrola Črna gora, sta se dogodka udeležila s podmladkom.

Maribor je gostil že četrto tekmo v svetovnem pokalu v spustu (downhill) v zadnjih treh letih. Naša najboljša gorska kolesarka, ki je hkrati aktualna evropska in državna prvakinja, je osvojila četrto mesto, slavila pa je francoska gorska kolesarkaMed moškimi je zmagal Francoz. Mariborska tekma, ki je pravzaprav prava paša za oči za vse, ki ljubijo adrenalin in kolesarjenje, velja za eno najlepših in najbolj zaželenih med vsemi, cilj pa je bil tokrat skok naravnost proti VIP-šotoru.