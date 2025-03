60 let legendarne skupine Kameleoni

Kameleoni so zablesteli sredi 60. let prejšnjega stoletja. Ustanovili so jih gimnazijci Danilo Kocjančič, Jadran Ogrin, Marjan Malikovič in Tulio Furlanič, pozneje se jim je pridružil še Vanja Valič. Njihova pesem Sijaj izgubljene ljubezni, posneta v dveh jezikovnih različicah, je postala uspešnica, ki je Kameleone pripeljala na vrh.

V naše kraje so pripeljali glasbeno dogajanje, ki sta ga takrat zaznamovali glasbeni skupini The Beatles in The Rolling Stones, in tako močno vplivali na svet mladih. Čeprav se je skupina kmalu razšla, je njen močni glasbeni vpliv čutiti še danes. Okoli članov, ki so nadaljevali glasbeno pot v različnih zasedbah, je nastalo glasbeno jedro, ki je zaznamovalo razvoj glasbenega ustvarjanja na Obali in v celotni tedanji Jugoslaviji.

Pomagali drugim

Kot avtorji, glasbeniki, producenti in snemalci so nadaljevali delo in nesebično pomagali vrsti izvajalk in izvajalcev, ki so se z njihovo pomočjo v minulih 40 letih uveljavili na slovenski glasbeni sceni in v slovenski kulturi. Skupina Kameleoni je orala ledino še na drugih področjih. Ustanovili so enega prvih klubov oboževalcev, spogledovali pa so se tudi s trženjem, ki je danes običajen, a pomemben del stika glasbenikov z občinstvom.

Povezali so se z znano tekstilno tovarno in na trgu so se pojavile srajce Kameleoni, ki niso bile zgolj izraz pripadnosti, temveč tudi znak, da je svet mladim odprt. Utrjevali so pot k drugačnemu svetu, polnemu obetov in novih priložnosti. Presegli so svoj čas in postali žlahten del slovenske in širše kulturne dediščine.

Ob 60. obletnici ustanovitve pripravljajo koncert v koprski dvorani Bonifika, in sicer 22. marca. Večer bodo preplavile melodije šestdesetih, Sjaj izgubljene ljubavi, Looking for me, La felicita, Sonce me ubija, Dolazi zima, Voz za kraj, Generacija, Nedosegljiva, Žarek skozi meglo dneva, Greva na pot, Kdo si ti in številne druge zimzelene skladbe primorskih avtorjev.