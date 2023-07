50 let ljubezni: ona iz Novega mesta, on iz Gane

Priznana operna pevka Irena Yebuah Tiran in njena sestra dvojčica, arhitektka ter grafična oblikovalka Leticia Slapnik Yebuah sta pred kratkim v krogu bližnjih praznovali zlato poroko svojih staršev, mame Vide in očeta Roberta.

»Ljubezen. Brezpogojna. Taka, ki vztraja tudi, ko je težko. In taka je med nami. Mami moja zlata in ati moj zlati, iskrene čestitke za vajinih 50 skupnih let! Rada vaju imam,« je ob tej izjemni obletnici ljubezni mami in očetu čestitala Irena, Leticia pa je dodala, da so starši od nekdaj njeni največji vzorniki.