3000 pohodnikov je prišlo na Pohorje spremljat eno stvar (FOTO)

Okoli 3000 pohodnikov je minulo soboto ob koči Trikotna jasa na mariborskem Pohorju spremljalo sončni vzhod. Trenutek, ko se pomlad prevesi v poletje, velja za najdaljši dan v letu. Vrsto let so se Mariborčani zb(i)rali na zgornji postaji krožno-kabinske žičnice na Bellevueju. »Vendar je pot za številne pohodnike prenaporna. Na Trikotno jaso ni težko priti, pa še izjemno dobro je poskrbljeno za vse udeležence,« je misli strnila Martina Rauter, ekstremna športnica in političarka, ki dogodek uspešno nadaljuje po Betki Šuhel. »Mnogo nas gre tudi na ta dan v letu na vrh Pohorja, a do Trikotne jase je najlažje priti. Tukaj je tudi najboljša ponudba za vse okuse,« je dodala.

Marko Geršak iz Bodifita je poskrbel za fusion balance. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Kočo Trikotna jasa zadnja leta uspešno vodi Iztok Tomšič, ki velja za zadnje izvoljenega pohorskega carja. Laskavi naslov za marljivega pohorskega delavca se mu je vrsto let izmikal, saj ni član ASK Branika. »Za tiste, ki želijo biti z nami, pa ne zmorejo te razdalje, organiziramo vsako leto brezplačno vožnjo s sedežnico. Vpeljujemo številne novosti, denimo fusion balance je izvajal Bodifit. Vsako nedeljo bomo v ponudbo vključevali jogo.«

Martina Rauter (v družbi prijateljic) nadaljuje tradicijo pohodov na Pohorje.

Letos je sonce izza Melja na plan pokukalo tri minute prehitro, vendar mlade pevke Ane Grdadolnik, ki je bila pred dvema letoma v šovu Slovenija ima talent nagrajena z zlatim gumbom, to ni presenetilo. S svojim nežnim, a prodornim vokalom je zapela skladbe Dan ljubezni, Nad mestom se zdani, Ne bodi kot drugi in številne druge, medtem ko je množica svoje mobilne telefone iztegovala proti rdečkasto-rumenemu nebu.

Ana Grdadolnik in dva Iztoka – Iztok Kočevar, dobrodelni kolesar in glasbenik, ter Iztok Tomšič, lastnik koče Trikotna jasa ter 60. pohorski car

Ranko Šmigoc, direktor Športa Maribor, Mestnih nepremičnin ter Marproma, v družbi Natalije Roškar Nedok, podžupanje Svete Trojice, ter Ksenije Kurnik, občinske svetnice v Sveti Trojici