Miran je razvnel množico: 3000 obiskovalcev in 120 bakel

Na predvečer praznika dela v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni je bilo tudi letos tradicionalno kresovanje z baklado, ki sodi med največje v regiji in širše. Ob 20.30 je okrog 120 otrok s starši ali drugimi spremljevalci s prižganimi baklami odkorakalo proti reki Muri, na TŠC Trate, kjer je zagorel veličasten kres in kjer so za dobro vzdušje poskrbeli znani glasbeniki.

Letos je bil to Miran Rudan s skupino Indesign, ki je zbrane zabaval dolgo v toplo noč. Že pred uradnim začetkom programa, ki ga je odlično povezovala domačinka Nika Škof, sta vse prisotne na dogodku pozdravila radgonska županja Urška Mauko Tuš, ki je poudarila, da se je treba vseskozi boriti proti revščini in za boljše življenje vseh delavcev in državljanov, ter predsednik Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti (SDGD) Slovenije Franc Niderl.

Velja omeniti, da je bil vstop na prireditveni prostor, kjer se je trlo okrog 3000 ljudi, prost. Manjkalo ni niti kulinaričnih dobrot ter dobre pijače. Čeprav je rajanje trajalo vse do zgodnjih jutranjih ur, ko so mnoge Radgončane in prebivalce okoliških krajev in občin prebudile godbe na pihala s tradicionalnimi prazničnimi budnicami, je bilo že pred poldnevom vse lepo pospravljeno.