30 znanih Slovenk in Slovencev ustvarilo čudovite punčke iz cunj

Z Unicefovimi punčkami iz cunj so ustvarjalci in posvojitelji iz Slovenije doslej rešili že več kot 20.000 otroških življenj, letos pa so se dobrodelni akciji, ki zbira sredstva za cepljenje za najranljivejše otroke sveta, pridružili tudi slovenski modni oblikovalci in znane Slovenke v rekordnem številu in ustvarili prav posebne punčke. Oglejte si jih na onaplus.si