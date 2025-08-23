ZNANA ČLANICA PODMLADKA SDS

23-letna članica SDS razkrila intimne podrobnosti nosečnosti, nato pa prosila za zasebnost

Spol otroka bosta s partnerjem izvedela ob rojstvu.
Fotografija: Zala Klopčič FOTO: Instagram
Zala Klopčič FOTO: Instagram

A. G.
23.08.2025 ob 11:25
A. G.
23.08.2025 ob 11:25

Zala Klopčič, vplivnica in mlada političarka, ki je ena izmed bolj znanih članic podmladka SDS, je javnost pred dnevi obvestila o veselem pričakovanju, in sicer je na družabnem omrežju pokazala nosečniški trebušček.

Mlada političarka je šla zdaj korak dlje in na Facebooku odgovarjala na vprašanja glede svoje nosečnosti. Kot je povedala, s partnerjem Timom Rauterjem ne vesta spola otroka, ker želita biti presenečena ob rojstvu. Glede imen imata izbranih par favoritov, kot se je izrazila Klopčičeva, za fantka in za punčko.»Lahko pa vam povem, da so vsa slovenska, precej pogosta, normalna.«

S partnerjem se poznata tri leta, od tega sta dve leti in še nekaj mesecev skupaj. »Ja, stara sva 23, torej letnik 2002. Odločila sem se, da ne bom delila točnega tedna oziroma meseca, v katerem sem, lahko pa vam samo povem, da sem v drugem trimesečju. Zato, ker nočem, da bi ljudje vse vedeli o meni, nočem biti pod pritiskom, ko pride pač tisti datum.«

Takrat mlada političarka prosi za zasebnost. »Upam, da mi oprostite.« Obema s partnerjem je prioriteta, da sta mlada starša. »Vedela sva, da se bova slej kot prej poročila, tako da sva rekla, zakaj pa ne. Obadva sva hotela vzgajati otroke čim bolj mlada, da imaš dovolj energije zanje, da so lepo vzgojeni. Obema se je zdel primeren čas, glede na to, da imava 'ful' srečo in imava ugodno finančno situacijo. Imava tudi nekje biti, imava avto, imava vse stvari, ki si jih mnogi pari v najinih letih ne morejo privoščiti. Zato se zavedam, da imava res, res srečo.«

Za nosečnost sta izvedela skupaj, ker je Klopčičeva ravno takrat imela prebavno okužbo in je odšla v lekarno, da bi se, kot je povedala »'nafilala' z zdravili, ker je bilo grozno«.

Za vsak primer je vzela še test nosečnosti, ker je vedela, da obstaja možnost, ker sta pač bila, po njenih besedah, »odprta za življenje«.

Povedala je, da s partnerjem nista imela nobenih težav z zanositvijo in da se jima je »sreča hitro nasmehnila«.

»Zavedam se, da je to res sreča, ker je neplodnost velik problem, tudi med mladimi zadnje čase. In sem res hvaležna. Nisva uporabljala nobene kontracepcije, prav zato, ker sva bila odprta za življenje, in si želiva družino,« je dejala in dodala, da je »praktično 'ratalo' takoj«.

Se je pa političarka pokesala pri Iztoku Gartnerju, ker je katoličanka, neporočena in zdaj noseča: »Seks pred poroko – joj … ja … pač … bom rekla ja, ampak imam zaradi tega slabo vest«.

 

