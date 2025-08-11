NAVDUŠILI V PREDDVORU

Fehtarji na oder prišli s helikopterjem (VIDEO)

Fehtarji so v svet poslali svojo različico pesmi 200 let, dodali so ji zven harmonike.
Fotografija: Ponosni so, da so skladbo preoblekli v podeželski rokenrol. FOTO: MEDIASPEED.NET
Ponosni so, da so skladbo preoblekli v podeželski rokenrol. FOTO: MEDIASPEED.NET

A. K.
11.08.2025 ob 07:25
A. K.
11.08.2025 ob 07:25

Fehtarji so v zadnjih nekaj letih poskrbeli za kup prelomnic na uspešni glasbeni poti. Trenutno najbolj priljubljena narodnozabavna skupina pri nas je na koncertu na vzpetini nad Preddvorom pripravila veliki open air spektakel, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Člani so na oder prišli kar s helikopterjem v spremljavi skladbe iz filma Top Gun, dogodek pa zaključili z večminutnim ognjemetom.

Videospot so posneli v Laškem, na najstarejšem glasbenem festivalu. FOTO: MEDIASPEED.NET
Izdali so narodnozabavno različico pesmi 200 let. FOTO: MEDIASPEED.NET
Lani so se takole na koncert pripeljali s helikopterjem. FOTO: ROK DEŽELAK
Nedavno so se lotili še enega posebnega projekta. Pivovarna Laško Union skupaj z lokalno skupnostjo v Laškem letos praznuje častitljivih 200 let pivovarstva – dve stoletji tradicije, predanosti in razvoja, ki so zaznamovali ne le kraj ob Savinji, temveč tudi celoten gospodarski in kulturni prostor Slovenije. 6. avgust 1825 je bil dan, ko se je začela pisati zgodovina, ki jo pozna vsak Slovenec. Dan, ko so v Laškem prvič natočili vrček piva, ki je kasneje postal simbol druženja, veselja in tradicije.

Ob tem jubileju so tudi Fehtarji ustvarili svojo glasbeno čestitko. Svojo priredbo pesmi 200 let so preoblekli v podeželski rokenrol in ji dodali zven harmonike. »Družijo nas rogovi, ljubezen do slovenske glasbe in hladnega piva. Hvala Pivovarni Laško za zaupanje in podporo,« pravijo Fehtarji. Videospot je nastal na največjem in najstarejšem slovenskem festivalu Pivo in cvetje, ki Laško vsako poletje za nekaj dni spremeni v prestolnico zabave. Videospot je posnel in režiral Jan Jordan Filip Frangež. Fehtarji ob tem poudarjajo, da sta pesem in videospot poklon tradiciji, veselju in ljudem, ki se znajo poveseliti.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

