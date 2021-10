17-letni Jaka spet nad proticepilce: Janša me je delil (VIDEO)

Na Slovenskih novicah je dobil 1000 komentarjev.

Poročali smo že o mladem,, ki se predstavlja kot Jack on the Box.Njegov posnetek, kjer jih je napel slovenskim proticepilcem je požel ogromno zanimanja, saj ga je objavil, kot odgovor na njihovo početje, ko so vdrli v prostore TV Slovenija. Več kot 60.000 ogledov in več kot 2.000 komentarjev (od tega več kot 1000 pod Facebook objavo članka Slovenskih novic.)In seveda je bilo med temi odzivi tudi nekaj takšnih, ki so Jako napadli. Odgovoril jim je po svoje in posnel še en video, kjer odgovarja na sovražne komentarje.Poglejte, kaj sporoča v posnetku, ki ga je naslovil: Janša me je delil.