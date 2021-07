Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vodah danes do 16. ure prejela 14 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Sedem jih obravnava, so povedali za STA.



Od polnoči pa do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivcev, domnevne kršitve volilnega molka pa je mogoče prijaviti.



Danes in v nedeljo med 7. in 19. uro jih je mogoče sporočati dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na številko 080 21 13. Danes od 19. ure do polnoči in v nedeljo med polnočjo in 7. uro zjutraj pa jih bodo sprejemali na telefonski številki operativno-komunikacijskega centra Generalne policijske uprave 080 12 00.

