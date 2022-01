13-letnici odprta vrata v tujino

Pravijo, da na mladih svet stoji in da je znanje tisto, ki odpira vrata v svet. To še posebno velja, če gre za znanje angleščine, brez katere si danes skorajda ne moremo predstavljati življenja. Lana Žerjal Suhadolnik, 13-letnica iz Sežane, je letos dokazala, da lahko z odličnim znanjem angleščine in samozavestnim izražanjem v tujem jeziku dosega cilje in uresničuje sanje.

V poletnih mesecih je izdala prvo avtorsko skladbo Why do you, za katero je sama napisala besedilo v angleškem jeziku in s pomočjo svoje učiteljice petja Lee Sirk ustvarila še melodijo, nato pa je s skladbo nastopila na mednarodnem glasbenem festivalu FeNS, kjer jo je prvič odpela pred večjim občinstvom. A to še ni vse. Lana je namreč skladbo tako suvereno odpela v angleščini, da je z njo navdušila mednarodno radijsko postajo TeenBuzz Radio, ki deluje pod okriljem programov Helen Doron English. Ustvarjalci radijskega programa so jo povabili na intervju, pozneje pa še k sodelovanju pri ustvarjanju oddaje. Zaradi odličnega znanja angleščine je nadobudna osnovnošolka postala ena od voditeljic oddaje Students Speak Out.

Lanina učiteljica je Lea Sirk. Foto: Roman Šipić

Najstnica tečaje angleščine obiskuje že od drugega leta! Poučevanje v sproščenem okolju in na zabaven način, ki je popolnoma prilagojeno starosti otroka, ji je omogočilo, da pridobljeno znanje poveže s svojo strastjo – petjem. V 10 letih obiskovanja tečajev je Lana svoje znanje toliko izpopolnila, da se danes samozavestno in brez težav izraža v angleškem jeziku, in sicer tako pri vsakodnevnem govoru in šolskih obveznostih kot pri pisanju in petju pesmi.

Lana poudarja, da se ne bi počutila tako samozavestne v govorjenju in petju v angleškem jeziku, če ne bi obiskovala tečajev. In kaj ji je pri teh najljubše? »Nikoli nisem čutila, da so tečaji angleščine obveznost. Vedno so se mi zdeli priložnost za druženje in zabavo s prijatelji,« je povedala skromna Kraševka, o kateri bomo zagotovo še slišali.