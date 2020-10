Pred dnevi jesvojim sledilcem sporočila, da je za vedno zaprla oči njena hčerka Sofia . Deklico, ki je skupaj s Petro premikala meje, tabuje in mehčala srca vseh, ki so jo poznali, so pokopali v ožjem družinskem krogu. Petra, ki je objavila fotografije ganljivega slovesa od ljubke deklice, je še enkrat dokazala, kako močna in občudovanja vredna ženska je.»V naročju sem imela njeno telo in tako sem jo želela tudi odnesti do groba. Jo položila vanj. Ji dala celo srce. In če me vprašate, ali bi šla z njo na tako 10-letno potovanje, ki sva ga imeli, še enkrat. Kimam.«Nekaj dni pred tem se je Petra še zahvalila vsem za izrečene besede sožalja in dodala, da jo tolaži le misel, da je do konca živela polno in bila na svojem vrtiljaku življenja srečna.