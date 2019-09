VIDEO: Mama malega Krisa: Ko bodo banke knjižile vikend prilive, bom padla skupaj

Preberite še: Nova številka zbranih sredstev za Krisa vas bo navdušila

19-mesečniiz Kopra, ki se je rodil s spinalno mišično atrofijo, se bori za življenje. Za zdravljenje v ZDA družina potrebuje 2,3 milijona evrov, v nekaj dneh pa so posamezniki, društva, podjetja in druge organizacije prispevale že okoli dva milijona evrov.»Kris je bil prve dni totalno nezahteven otrok, on je enostavno na rehabilitaciji gledal risanke, ko je bila mama v akciji. Kot da bi vedel, kaj mora postoriti. Verjamem, da mu v letu in pol življenja ni bilo lahko. Vseskozi po bolnišnicah, kri so mu odvzeli večkrat kot vsem nam skupaj,« je za Radio 1 povedala njegova mama. Dodala je, da ga je bilo strah ljudi, sedaj pa ima izraz hvaležnosti. »Kot da bi vedel, da mu hočejo pomagati.«»Beseda je premalo,« je odgovorila na vprašanje, ali jo je odziv Slovenije presenetil. »Če bo treba, bom trkala od vrat do vrat, da se vsakemu posebej zahvalim. Vsa Slovenija govori 'naš Kris'. Po malem je res od vseh nas. Jaz mislim, da ko bodo banke začele knjižiti vikend prilive, bom padla skupaj,« je dejala ganjeno. Pri tem je Avdić v imenu Radia 1 doniral 5000 evrov. »Kris se bo nekoč zahvalil sam,« se je na to odzvala Ana.