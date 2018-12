Srce parajoče podrobnosti zadnjih dni življenja Freddieja Mercuryja

Dva izmed največjih britanskih pevcev, Freddie Mercury in Elton John, sta bila dobra prijatelja. Elton John je bil ob smrti prijatelja leta 1991 strt, v knjigi Love is the Cure: On Life, Loss and the End of AIDS iz leta 2013 razkril nekatere grozljive podrobnosti iz zadnjih dni življenja pevca skupine Queen o katerem je bil posnet film, ki te dni igra po kinodvoranah vsega sveta.



Freddie je umrl zaradi aidsa. Zdravniki so mu diagnozo postavili leta 1987, javnosti pa je sporočil, da ima neozdravljivo bolezen 24. novembra 1991, dan pred svojo smrtjo. V svoji knjigi je Elton opisal, da je Freddie »vedel, da ga čaka smrt, mučna smrt. Vendar je bil zelo pogumen.« Še naprej je snemal glasbo s svojo skupino, ki je po njegovi smrti izdala album Made In Heaven.



»Na koncu je bilo njegovo telo prekrito z lezijami kaposijevega sarkoma (rdeče, vijolične, rjave ali črne lezije, ki lahko povzročajo razkroj kože, op. p.). Bil je skoraj slep. Tako je bil šibek, da je komaj stal,« je Elton opisal zadnje dni življenja enega najboljših in priljubljenih pevcev, ki pa je kljub strašni bolezni našel moč, da je organiziral zadnje darilo za Eltona. Nekaj tednov po Freddiejevi smrti je Elton prejel zadnje božično darilo od svojega prijatelja. Freddie je poskrbel, da je dobil sliko enega svojih najljubših slikarjev.