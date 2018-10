Govori se, da se je med snemanjem oddaje Ljubezen po domače zgodil incident. Eden od moških tekmovalcev je menda pregloboko pogledal v kozarec in se neprimerno obnašal do Vesne, ki išče življenjskega sopotnika, in ekipe snemalcev.



Seveda smo govorice preverili na Pop TV. Vprašali smo, ali se je med snemanjem zgodil incident in ali drži, da je bilo to pri Vesni. Odgovorili so: »Pri Vesni ni bilo nobenega incidenta.«