FOTO: Neverjeten razplet superfinala: tekle so solze

Finalna oddaja sedme sezone šova Slovenija ima talent je postregla z desetimi nastopi. Od tega je bilo osem pevskih nastopov in dva plesno akrobatska. Celotna oddaja je poskrbela za senzacionalne nastope, že takoj na začetku je z novo pričesko presenetil Lado Bizovičar . Za super finale so se borili:in. Med desetimi finalisti sta si superfinale zaslužila akrobatska plesalka ob drogu Tjaša Dobravec in pevec Tilen Lotrič.Na koncu je slavila Tjaša Dobravec in tekle so solze sreče.