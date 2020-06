Blaž Švab o očetovski vlogi iskreno kot še nikoli (VIDEO)

Ansambel Modrijani ne počiva. Pred kratkim so ustvarili pesem Ime očeta, ki je namenjena vsem očkom. Modrijani so novo pesem posvetili tudi Porodnišnici Celje. Vsak verz pesmi je nastal po resnični zgodbi. Glasbo je napisal, besedilo, zato mnogi menijo, da je pesem njegova zgodba, saj je pred kratkim prvič postal oče.O svoji novi vlogi pa je Blaž zelo skrivnosten, saj o zasebnem življenju zelo nerad govori in ga skrbno čuva zase. Modrijani pa so ob lansiranju pesmi pripravili posebno presenečenje za vse privržence. Enemu izmed njih bodo pesem prišli zapet na dom.