Astrologinja Lenka Stanić: Duša lahko doživi še en stres

FOTO: Lenka Stanić

Luna je na zadnjih stopnicah znamenja Tehtnice in v sekstilu z Venero iz Strelca, s katero dan začnemo veselo in prijetno, kot se za pravoslavni božič, spodobi.Luna čez dan naredi kvadrat z Merkurjem iz znamenja Kozoroga in takoj se pojavijo kritike njegovih najbližjih in nelagodje v ozračju. Luna v svojem največjem padcu preide v znamenje Škorpijona. Tam so čustva izrazitejša, strah je večji, duša pa se razburi in je nezadovoljna, ljubosumna in jezna. Toda ko se pomiri, vsem ljudem okoli sebe da toplino in nežnost.Zato je čas, da si najprej odpustimo vse, nato pa sprejmemo vse v sebi: kar nam je všeč, kar nam ni in česar se sramujemo. Le tako lahko ozdravimo vso preteklost in se odpremo lepi prihodnosti. Prvi aspekt, ki ga naredi Luna iz Škorpijona, je opozicija Marsu iz Bika. Ni znano, kdo ima šibkejši položaj, podprt s svojimi znaki, in takrat je, kot da bi vam nekdo neposredno zaril nož v srce. Možne so žalitve, ponižanje in celo fizični obračun. In v takšni situaciji se Lunina duša, vsa v krvi in ​​bolečini, odpravi v kvadrat s Saturnom in čaka jo še več žalosti in depresije (nevarnost, da jo kritizira, da je ne podpira, ji reče, naj se pomiri in utihne). Toda ko gre z Jupitrom na drugi kvadrat, je priložnost, da poiščete pravičnost in jim pokažite, da lahko. Je pa Luna v 4. stopnji (spet družinske karme, ki se vzpostavijo in obnovijo), kar bi bilo treba rešiti.Duša lahko zvečer, ko misli, da se bo pomirila, doživi še en stres, kajti Uran ji ne bo pustil mirno spati. Če potresa ne bo začutila na resnični ravni (na ravni planeta Zemlja), jo bo začutila tudi v svoji duši. Vse to zavestno spremenimo v pozitivno, da bomo imeli lep dan, saj Luna predstavlja našo dušo, čustva, našo četrto čakro.Izrazimo več brezpogojne ljubezni do vseh in vsega (ljudi, dreves, rož, živali). Bodimo spontani, nežni, imejmo več vere in zaupanja v druge, bodimo blizu sebi in vsem okoli sebe.