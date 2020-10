Zlorabili znanega Slovenca: poglejte, kaj se mu je zgodilo

Pri večini že popravili, drugim bodo denar vrnili

Na družabnih omrežjih se je pojavil zapis, da neko podjetje prek SMS-kluba ljudem neupravičeno zaračunava storitve, na katere se niso naročili.»Nikamor se nisem naročeval ali karkoli in sem prejemal sporočila, ki niso bila plačljiva. Brez moje kakršnekoli privolitve so so dovolili zaračunavati in mi pošiljati sporočila,« je potarnal, ki ga mnogi verjetno poznate iz šova Bar na Planet in ki je uporabnik Telemachovih mobilnih storitev. Dodal je še, da če ne bi videl, da je znesek na računu prekoračen za več kot 12 evrov, tega ne bi niti opazil. Pod njegovo objavo se je oglasilo še nekaj drugih, ki da imajo podobno težavo.​Po pomoč smo se obrnili na Telemach, kjer so potrdili, da je pred kratkim prišlo do poskusa zlorabe za zdaj še neznanega storilca: »Nenavadno dogajanje, ko so potrditvena sporočila za včlanitev v klube prihajala iz tujine, smo pravočasno zaznali, našli vzorec lažnih sporočil ter blokirali nadaljnje pošiljanje tovrstnih sporočil vsem našim strankam. Velika večina naših strank tako tudi ni dobila povečanega mesečnega računa, saj smo že pred izstavitvijo računov prepoznali lažne prijave in ta znesek izbrisali. Če bi se slučajno še vseeno zgodilo, da je kdo plačal za ta sporočila, pa mu bomo denar vrnili. O vsem tem smo stranke tudi obvestili prek SMS.«Dodajajo, da so začeli nadgradnjo sistema, s katero bi v prihodnje preprečili poskuse lažnega pošiljanja potrditvenih SMS-sporočil v imenu njihovih strank: »Našim uporabnikom zagotavljamo, da so varni pred tovrstno zlorabo in da jim bo Telemach vsako morebitno neupravičeno zaračunano storitev tudi povrnil. Seveda pa se v prvi vrsti trudimo, da do tega sploh ne bi prišlo.«Če bi se že naročil na kakšen klub, kako se naenkrat odjaviti od vseh SMS-klubov? »Naši uporabniki se lahko kadarkoli odjavijo od prejemanja vseh ali zgolj določenih komercialnih sporočil na vseh naših prodajnih mestih ali preko kontaktnega centra na številki 070 700 700,« so nam sporočili.