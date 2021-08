Življenje na Jesenicah zaradi dolgih kolon nevzdržno

V tem času redno poročamo o nepreglednih kolonah vozil, ki se po gorenjski avtocesti vijejo proti predoru Karavanke in Avstriji. Zastoji, dolgi tudi 10 kilometrov, kajpak povsem ohromijo promet v Zgornjesavski dolini, še zlasti je otežen promet proti Kranjski Gori, kamor se morajo turisti z avtoceste usmeriti že v Lescah.



Da življenje na Jesenicah v tem času postaja nevzdržno, nam je sporočil tudi jezni bralec, in zapisal: »Vsakodnevno se občani srečujemo z nepregledno gnečo vozil, ki se vozijo skozi mesto in pri tem uporabljajo vse bližnjice in lokalne, dovozne in enosmerne ceste, samo zato, da se izognejo dolgi koloni proti Karavankam. Zahvala zato gre tudi medijem, ki opozarjajo na zastoje in jih preusmerjajo na obvoz proti Kranjski gori. Večkilometrski zastoji za seboj puščajo smeti in svinjarijo, da o izpušnih plinih ne govorim. Za nekajminutno vožnjo lahko tako porabiš tudi več kot 45 minut, pa še glas siren (gasilci in policaji) je postal že čisto normalna stvar. Seveda župan dobiva že nekaj dni pripombe, jezne klice in predloge občanov, a se žal nikamor ne premakne. Dovolj je tega!«

