Besna bralka Azra: Če imaš velikega, te nič ne ustavi (FOTO)

Sobota se je začela s soncem. Še preden so nas dosegli črni oblaki (več o neurju in toči: Boštjan po nevihti s točo: Vse je šlo, letos nič ne bo (FOTO in VIDEO) in Hudo je klestilo v Lazah pri Tuhinju, na Veliki Planini strela udarila v skupino ljudi (FOTO)), je našo bralko okoli 7. ure zjutraj razhudil voznik velikega mercedesa. Na Celovški cesti v Ljubljani, tik pred križiščem z ulico Na jami (v smeri središča mesta), je namreč svojega terenca pustil kar na pločniku. Bralka ugotavlja, da je bilo vozilo vzorno bočno parkirano na pločniku tako, da je zasedlo praktično celo površino, namenjeno pešcem. »Če imaš velikega, te nič ne ustavi in noben pločnik ni previsok,« je potarnala.

Je bilo morebiti vozilo v okvari in ga je lastnik tam pustil do odvoza? Bralka trdi, da znakov okvare, kot so varnostni trikotnik in vključeni vsi štirje smerniki, poškodovana pnevmatika ali katerega koli drugega znaka, ki bi kazal na okvaro, ni videla. Dodala pa je, da se v bližini nahaja lokal ...

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.