Zgrožena bralka iz zdravilišča: Obravnavajo nas kot drugorazredne državljane

Soba hotela Kristal z doplačilom 20 evrov, iz katere so jo po enem dnevu premsetili v sobo za invalide. FOTO: osebni arhiv

Na koncu je pristala v sobi za invalide v hotelu Vital, za kar je morala doplačati 15 evrov. Zdravstveno zavarovanje plača 50 evrov. FOTO: osebni arhiv



Iz Dolenjskih toplic odgovarjajo ...

Oglasila se nam je bralka(njeno pravo ime hranimo v uredništvu), ki je v Dolenjskih Toplicah predčasno prekinila 14-dnevno zdraviliško zdravljenje, ki ji je pripadalo po operaciji kolena. Zdravljenje je prekinila po sedmih dneh bivanja v hotelu, potem ko so jo že trikrat preselili iz sobe v sobo. »Sistem se je sesul. Vse poka po šivih. Tukaj smo pacienti na fizioterapiji, potem tuji turisti in na koncu še domači turisti, ki koristijo bone. A dejstvo je, da nas v zdravilišču obravnavajo kot tretjerazredne,« je potožila.Kot pravi, je prišla v zdravilišče na rehabilitacijo in počitek, a je bilo na koncu več slabega počutja in prepiranja v recepciji kot kar koli drugega. »Pred prihodom v zdravilišče sem povedala, da si želim nadstandardno sobo, ki bi mi jo morali ob doplačilu zagotoviti. Povedali so mi, da sem nekoliko pozno poklicala, a naj le pridem, da bodo že kaj našli. Ko sem prišla v recepcijo hotela, me je čakalo neprijetno presenečenje – enoposteljne sobe zame niso imeli. Dve noči sem spala v dvoposteljni sobi s sostanovalko. Po pritožbi so mi zagotovili, da me bo čakala enoposteljna soba čez nekaj dni. V tem času sem iz svojega žepa plačala nastanitev v drugem hotelu, in ko sem se po dveh dneh vrnila v zdravilišče, so mi enoposteljno sobo z doplačilom res zagotovili, a so me že naslednji dan iz vrgli iz nje in me namestili v sobo za invalide,« je potožila Ana, ki se ji zdi, da je to pod vsakim nivojem obravnave gostov. Vendarle je osnovna cena, ki jo zavarovalnica nameni samo za bivanje in prehrano 50 evrov, doplačati pa je mogoče od 15 do 40 evrov na noč v nadstandardni sobi.Pravi, da si ne želi luksuza, a jo jezi, ker ji pogled na Booking pravi, da so hotelske sobe v novejšem delu hotela še na voljo, medtem ko je tja kljub doplačilu niso želeli preusmeriti. Po njenih besedah ljudem, ki pridejo na fizioterapijo, raje ponudijo neke apartmaje zunaj hotelskega kompleksa, medtem ko hotelske sobe hranijo za morebitne turiste.Ana je razočarana nad obravnavo pacientov in državljanov, ki so prišli v zdravilišče na fizioterapijo. »Ko čakamo na novo sobo, sedimo po dve, tri ure na hodnikih ravno v času kosil in počitka, osebje pa nam vozi kovčke iz sobe v sobo. Hkrati pa za nadstandardno sobo v hotelu različno zaračunavajo. Nekomu so za isto sobo izstavili račun za 30 evrov, drugemu za 40, nekaterim je omogočeno nadstandardne storitve poravnati z boni, drugim ne,« svojo grenko izkušnjo pojasni Ani, ki ji je med pisanjem tega pisma v hotelu za lep čas zmanjkalo tudi elektrike.In kot pravi, še dobro, da je predčasno zapustila zdravilišče, saj je, kot je naknadno izvedela, zaradi del na vodovodu zunaj hotela že ves teden ni pitne vode.V zdraviliškem centru Dolenjske Toplice poudarjajo, da je gostu na zdravljenju prek zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenija zagotovljena dvoposteljna soba, ob doplačilu in vnaprejšnjem dogovoru pa tudi enoposteljna soba, če so v predvidenem terminu bivanja kapacitete proste. Kot pravijo, gospa enoposteljne sobe ni rezervirala vnaprej, zato ji v času njenega zdravljenja enoposteljne sobe niso mogli zagotoviti.Bralki Ani je bilo sicer po telefonu to res pojasnjeno, a kot pravi, so ji že v naslednjem stavku zatrdili, »da bodo že kaj našli«, zato je v toplice tudi prišla.»Glede na njene želje smo ji nudili možne začasne rešitve za namestitev v enoposteljni sobi, s katerimi pa gospa ni bila zadovoljna,« so pojasnili.Septembra so bili njihovi hoteli polno zasedeni tudi na račun turističnih bonov. V vseh poslovnih enotah Term Krka (Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških toplicah in Strunjanu) beležijo več prenočitev kot lani. Pri tem zanikajo, da bi večja zasedenost kakor koli vplivala na njihovo »organizacijo, izvajanje in kakovost storitev«. A več tamkajšnjih gostov je potožilo, da vlada zmeda. Zdravljenje bolnikov je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljeno s pomladi na poletje in jesen, hkrati pa kapacitete polnijo tudi turisti z vavčerji.Pritrjujejo tudi, da so imeli v prvi polovici septembra na celotnem območju kraja Dolenjskih Toplic res težave s pitno vodo, ki jo je bilo nekaj dni treba prekuhavati. Goste zdravilišča so o nastali situaciji obvestili.Več fotografij v fotogaleriji zgoraj.