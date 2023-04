Zgražanje zaradi te fotografije s sodišča v Ljubljani: ste videli, kaj se je zgodilo? (FOTO)

Včasih se zgražamo, ko gledamo in prebiramo o dogajanju v tujini. A vsi dobro poznamo rek, da je najprej treba pomesti pred svojim pragom.

Na bizarnost, ki se je zgodila na Okrajnem sodišču v Ljubljani, nas je te dni opozorilo več bralcev. V prostorih, kjer sprejemajo stranke, je bil namreč na okenski polici nameščen bejzbol kij, na njem pa napis Svetujemo prijaznost, ki je bil nastavljen tako, da so ga obiskovalci lahko dobro videli. Nekateri so se nad tem zgražali, še več: to so razumeli kot neposredno grožnjo. Vsekakor lahko rečemo, da je to nekaj nevsakdanjega, pa čeprav vemo, da se na zatožni klopi na sodišču včasih znajdejo ljudje, obtoženi najhujših možnih kaznivih dejanj.

Je pa bila iz fotografije razvidna še ena zadeva: koledar. Iz njega je moč sklepati, da ne gre za letošnji dogodek, temveč je zelo verjetno, da se je dogodek zgodil lani, fotografijo pa so iz takšnih in drugačnih razlogov razpečevali te dni.

Zaradi tega bejzbol kija je marsikdo v prostorih sodišča dvignil obrvi. FOTO: Bralec

Kako se je bejzbol kij znašel na sodišču

Ne glede na to smo ministrstvo za pravosodje zaprosili za komentar na takšno početje, zaradi katerega se nekateri počutijo ogrožene. Od tam so nam sporočili, da so bili z omenjeno zadevo seznanjeni konec minulega tedna, za pojasnilo pa so nemudoma zaprosili predsednico Okrajnega sodišča v Ljubljani. Tudi mi smo obrnili na Okrajno sodišče v Ljubljani, prejeli pa smo obširen odgovor: »V zvezi z vašimi vprašanji sporočamo, da nam situacija glede poslanih fotografij pred prejemom vprašanj ni bila poznana, zato smo opravili poizvedbe v organizacijski enoti pisarne vpisnikov, ki se nahaja na fotografiji. Iz njihovega odgovora izhaja, da je bila baseball palica, ki se nahaja na fotografiji, predmet, ki je bil zasežen v konkretni kazenski zadevi in obsojencu tudi odvzet. Na podlagi zapisnika o uničenju zaseženih predmetov z dne 13. 6. 2022 (op.p.: iz koledarja, ki je razviden iz fotografije, je 30. junij kij še bil na vpisniku) je bila predmetna baseball palica namenjena za uničenje.«

Ob tem so poudarili, da »zaradi znanih neustreznih prostorskih razmer, v katerih posluje kazenski oddelek Okrajnega sodišča v Ljubljani in velikega števila zaseženih predmetov, se je v mesecu juniju 2022 ob pripravi predmetov za uničenje le-te razporedilo po celotni kazenski pisarni«. Predmete je namreč treba sortirati in pripraviti za izvršitelja, ki jih prevzeme.

»Po navedbi zaposlenih v pisarni vpisnikov se je navedeni predmet nahajal na okenski polici le nekaj dni, najkasneje v začetku julija je bil skupaj z ostalimi zaseženimi predmeti odnešen v kletni prostor, kjer sodni izvršitelj prevzema predmete, namenjene uničenju,« so še pojasnili.

Odgovornosti niso pripisali nikomur

Kdo je baseball palico dejansko postavil na okensko polico in v ljudeh vzbudil nelagodje, tako zaradi časovne oddaljenosti kot zaradi dejstva, da se je kadrovska struktura zaposlenih v vmesnem času tudi spreminjala, ne vedo: »Dogodek obžalujemo, vsi zaposleni so bili opozorjeni na posebno pozornost pri sortiranju zaseženih predmetov, da ne bi prišlo do napačnega razumevanja s strani obiskovalcev sodišča.«

»V bodoče bomo sortiranje zaseženih predmetov, kar je sicer redni del delovnega procesa na oddelku, izvajali v prostorih, ki javnosti niso vidni,« so zaključili.

