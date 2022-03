Zgodba iz trgovine: ker mu prodajalka ni hotela prodati 30 litrov olja, jo je napadel

Znašli smo se v časih, ki niso najbolj prijetni. Po pandemiji covida, ko so se razmere končno začele umirjati, nam je strah v kosti nagnala vojna v Ukrajini. Bombe tam padajo že slab mesec. Mnoge je strah, da bi se spopadi prenesli v druge države, zaradi česar si nekateri že pripravljajo zalogo. Nekateri iz strahu, da bo vsega zmanjkalo, drugi špekulirajo, da se bo vse podražilo in je bolje kupiti zdaj in po trenutni ceni.

Nedavno naj bi se pri enem od trgovcev zgodil precej grd incident, ste nas opozorili bralci. Eden od kupcev naj bi iz trgovine želel oditi s 30 litri olja, seveda bi jih plačal, a mu jih prodajalka ni želela prodati. Iz besa naj bi zagrabil lizike in jih zalučal vanjo. Kako se je končalo, ni znano, smo pa na več trgovcev v Sloveniji naslovili vprašanja, prodajo katerih artiklov omejujejo in ali se je pri njih zgodil kakšen takšen incident.

E.Leclerc

»Omejitev ne izvajamo, saj nam nobenega izdelka ne primanjkuje, ne v trgovini ne v naši nabavni centrali.

Kljub dvigom cen naših dobaviteljev, kakršnim še nismo bili priča in ki jih skušamo v čim večji meri zadržati, v naših trgovinah ne pričakujemo pomanjkanja zalog.

Kratkih stikov s strankami je izredno malo, običajno do njih pride zaradi nesporazumov, v večini primerov se jim je mogoče izogniti z učinkovito in jasno komunikacijo.

Če do neprijetne situacije žal pride, vsak primer uporabimo, prediskutiramo in analiziramo, da se ne bi ponovil.

V naših trgovinah se s fizičnimi napadi nismo srečali. Če bi do tega prišlo, je naša varnostna služba vedno v pripravljenosti, da takoj reagira.«

Hofer

»V naših trgovinah že od nekdaj ponujamo nakup izdelkov v količinah, ki so primerne za gospodinjstvo. To je edina smernica, ki vpeljuje enakopraven dostop do surovin. O dodatnih/konkretnejših omejitvah na tem področju ne razmišljamo.

S podobno situacijo glede količinsko večjih nakupov smo se soočili že v času epidemije in dokazali, da lahko zagotavljamo nemoteno delovanje dobavne verige, ohranjamo pestro ponudbo /.../. Naši kupci so namreč že takrat prepoznali, da je strah pred praznimi policami odveč in hitro ponovno nakupovali v normalnih količinah. Posledično tako nismo bili priča neljubim dogodkom, kot so grožnje in napadi kupcev na naše sodelavke in sodelavce v prodaji.«

Lidl

»V Lidlu Slovenija smo v minulem tednu opazili povečano povpraševanje po določenih izdelkih, a se je stanje v zadnjih dneh nekoliko umirilo. Stalno sodelujemo z dobavitelji in skrbimo, da so zaloge zadostne. Ker naše trgovine zalagamo na dnevni ravni, je skrb odveč. V kolikor določenega izdelka začasno zmanjka, je ta kmalu spet na voljo.

V minulih dneh je bilo nekaj slabe volje, saj zaradi povečanega nakupovanja nekaterih, ostali kupci niso mogli kupiti izdelka, ki so ga takrat potrebovali. Omejevanja nakupa s točno določenimi količinami na posamezen izdelek kot ukrepa sicer zaenkrat nismo uvedli.«

Mercator

»Na sploh v market trgovinah, in tako tudi v Mercatorju, so količine izdelkov v enem nakupu omejene na količine, običajne za gospodinjstvo. Pravne osebe pa kupujejo v veleprodaji.

Občasno pride do kakega manjšega nesporazuma med kupci in prodajalci, vse pa je običajno možno s strpnostjo hitro rešiti. Če pride kdaj do kake resnejše konfliktne situacije, lahko zaposleni pokličejo policijo.«

Spar

»V našem podjetju, kot tudi v celotnem koncernu, vseskozi natančno spremljamo dogajanje na trgu. V zadnjem obdobju zaznavamo porast pri nakupovanju osnovnih živil, kot sta moka in olje, pri čemer pa v tem trenutku ne vidimo potrebe po omejitvah nakupov, saj so dobave izdelkov nemotene in potrošnikom zagotavljamo vse ključne proizvode. Zaradi nekoliko povečanega povpraševanja se je v zadnjih dneh občasno lahko zgodilo, da so bile določene police bolj prazne kot običajno. Vendar pa naš sistem naročanja zazna pomankanje določenega produkta v posamezni poslovalnici, zato lahko police hitro ponovno napolnimo.«

Tuš

»V Tušu trenutno ne razmišljamo o omejitvi nakupov.«

