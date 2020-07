Želela vračilo akontacije za apartma: objavil jo je na splet in označil za prostitutko

FOTO: Printscreen

Grozilna sporočila in javno blatenje imena

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Imate zgodbo za nas? Izpolnite spodnji obrazec.

Po facebooku je zaokrožila zgodba Slovenke, ki je za poletne počitnice rezervirala apartma na Hrvaškem otoku Pelješac. Mi smo razočarano Slovenko kontaktirali (ime hranimo v uredništvu) in razkrila nam je svoj del zgodbe. Vse skupaj se je zapletlo, ko je Slovenka, zaradi situacije s koronavirusom, odpovedala rezervacijo in o tem obvestila tudi turističnega posrednika. Želela je vračilo akontacije 200 evrov, kot so bili dogovorjeno v primeru odpovedi.Takrat pa se je zgodba zapletla. Posrednik je naprej preko tekstovnega sporočila obljubil, da bo zadevo uredil in da bo apartma oddal naprej, njej pa vrnil akontacijo.V enem dnevu je bil apartma oddan, vračila denarja pa ni bilo od nikoder. Več kot en teden se posrednik ni odzival, nato pa je Slovenki poslal sporočilo naj se obrne direktno na lastnika. »Takoj zjutraj poslala mail, da se vedno čakam njegov odgovor ter da v primeru, da ne bodo vrnili denarja, da bodo moj termin vzeli moji prijatelji. Ni odpisal,« nam je razložila oškodovanka.Posrednik iz agencije se še vedno ni odzival, zato je na facebook stran, kjer oddaja čolne, podala slabo oceno in napisala, da ni bila zadovoljna s storitvijo. Šele takrat se je odzval in sprožil pravo vojno. Poslal je grozilno elektronsko sporočil in zraven pripel njej kraj bivanja, ki ga je posredovala ob najemu apartmaja. Jasno ji je dal vedeti, da ve kje živi in da jo bo obiskal. V elektronskem sporočilu jo je ozmerjal s kurbo in prostitutko, zapisal je, da ve kje živi in da jo bo v zimskem času poiskal v Sloveniji, da ji vrne teh 200 evrov in da bo videla, kako je, če te nekdo nadleguje. Zapisal je, da ima opravka z veliko slovenskimi gosti in da še ni naletel na takšen odnos. Podvomil je celo v njeno nacionalnost in jo označil za ciganko z Niša. Celoten grozilen mail si lahko preberete spodaj.Agent iz turistične agencije je obračunal tudi tako, da je njeno fotografijo objavil na svoj facebook in jo promoviral kot prodajalko ljubezni, ki opravlja storitve od 20 evrov naprej. Zaradi objave je celo prejela nekaj klicev iz hrvaške, ki pa jih je preusmerila na moškega iz agencije. »Seveda sem bila zgrožena, ko so me klicali, ampak sem mirno odgovorila, da naj se obrnejo na agencijo,« nam je povedala Slovenka.Slovenka je vse skupaj predala na policijo, saj je moški zlorabil njene osebne podatke, blatil njeno ime, ji grozil in jo obrekoval. Vse skupaj pa je delila tudi z mediji, saj želi ostale najemnike apartmajev, naj bodo previdni pri rezervacijah. Javil se je tudi lastnik omenjenega apartmaja in ji ponudil zastonj bivanje v luksuznem apartmaju ob morju, s savno in bazenom.Zastonj počitnic ne potrebuje, saj za svoj dopust dela in pošteno prisluži denar, kaj pa pričakuje: »Pričakujem? Iskreno zaenkrat nič. Bolj bom lahko razmislila po pogovoru z odvetnikom, trenutno se gre bolj za jezo, in iskanje pravice.« Zelo je razočarana nad obnašanjem omenjenega moškega in česa vsega so ljudje sposobni, hkrati pa je izrazila zaskrbljenost nad dejanjem. Upa, da bo našla pravico.