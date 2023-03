Zdravstveni dom odgovarja besnemu bralcu Tomažu: Žal nam je

»Žal nam je, da se pacient ni obrnil na nas, ker bi lahko vse preverili, prav tako bi lahko preverili v ambulanto, kaj se je zares s pacientom zgodilo. Tako pa vam lahko podamo samo pavšalne odgovore, saj pacientovih podatkov nimamo,« so v odgovoru na naša vprašanja glede pritožb nad delom v Zdravstvenem domu Tezno odzvali v Zdravstvenem domu Maribor.

Bralec Tomaž se je minuli teden pritožil zaradi načina naročanja v ZD Tezno in trdil, da je praktično nemogoče priti do zdravniške obravnave, saj so vsi termini za pregled zasedeni, po telefonu pa je nemogoče priklicati zdravnico. V ZD Maribor, pod okrilje katerega spada ZD Tezno, so zapisali, da imajo v ambulantah družinske medicine (ADM) pacienti poleg telefonske dosegljivosti prek celega dneva od ponedeljka do četrtka od 7. do 20. ure ter v petek od 7. do 14. ure tudi možnost osebnega naročanja v ambulanti, naročanja prek spletne aplikacije ali prek navadne pošte.

»Če pacient ni naročen in pride osebno v ambulanto, se mu na podlagi njegovega zdravstvenega stanja ponudi termin, prav tako, če zdravnik oceni, da mora biti pregled opravljen takoj ali še isti dan, se le to tudi opravi. Torej imamo vse možnosti naročanja: prek telefona, osebno, prek navadne pošte in elektronko naročanje (prek spletne aplikacije pri zdravniku).«

Dodajajo, da če bi imeli na razpolago odprte vse termine za naročanje pacientov prek spletne aplikacije, ne bi imeli možnosti naročati pacientov na kontrole, pacientov, ki se naročijo osebno, in tistih, ki se naročijo po telefonu.

»Ambulanta mora torej poleg vseh naročenih pacientov obravnavati še vse tiste, ki pridejo osebno v ambulanto in za katere zdravnik oceni, da mora biti opravljena obravnava isti dan. Prav tako je treba obdelati vsa naročila listin, oddana prek spletne aplikacije (recepti, MTP, BS, napotnice, sporočila zdravniku). Naj še poudarimo, da smo s tem, ko smo vzpostavili naročanje pacientov na termine, se izognili gneči v čakalnici, nezadovoljstvu pacientov zaradi dolgega čakanja in pa seveda tudi predvsem prenosu okužb.«