Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike

Dobili smo pojasnilo Dermatovenerološke klinike.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Deposit Photos
Fotografija je simbolična. FOTO: Deposit Photos

A. G.
24.08.2025 ob 19:55
A. G.
Pred časom smo poročali, da se je na naše uredništvo obrnila bralka, ki so ji za pregled na UKC Ljubljana - Dermatovenerološki kliniki poslali obsežna navodila, med drugim je pisalo, da mora s seboj prinesti tudi dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m.

To jo je močno prestrašilo, saj zraven niso dopisali, zakaj je to potrebno in kaj bodo naredili z 20 metri elastičnega povoja.

»Na pregled moram prinesti dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m! Nič ne piše, zakaj je to potrebno. Kot vem, grem samo na pregled, kaj bodo z mano naredili z 20 metri elastičnega povoja, raje ne razmišljam in sploh ne vem, če upam iti tja. Njihova pošta me je prestrašila in povzročila nelagodje.«

Pojasnilo Dermatovenerološke klinike

Za komentar smo prosili Dermatovenerološko kliniko (DVK). Alenka Klun iz enote za odnose z javnostmi UKCL nam je pojasnila, zakaj bolniki potrebujejo dva povoja.

»Bolnikom, ki so naročeni v Flebološko ambulanto DVK, želimo pokazati in jih naučiti, kako naj izvajajo osnovno zdravljenje venskega popuščanja, to je kompresijsko terapijo oziroma povijanje okončine. Za povijanje goleni zadostuje en povoj, kadar je potrebno poviti nogo do koraka, pa sta potrebna dva povoja.«

Na pregled moram prinesti dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m. FOTO: Medicofit
Na pregled moram prinesti dva dolgoelastična povoja dimenzije 10 cm x 10 m. FOTO: Medicofit

