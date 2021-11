Zaprepadena bralka Marjana: poglejte, na kaj je naletela v Stožicah (FOTO)

V Sloveniji tisti, ki jim je mar za naše okolje in ta to, kaj bomo (za)pustili zanamcem, že dolgo ločujejo odpadke in se poskušajo približati življenju brez odpadkov. A niso vsi taki. Nekateri iz nevednosti, drugi pa so preprosto packi, ki niso sposobni niti osnovnega ločevanja.

Raztresen kup smeti, na katerega je naletela bralka. FOTO: bralka Marjana

Naša bralkaje naletela na vznemirjajoč prizor v ljubljanskih Stožicah, ob hipodromu in poligonu za pse. Nekdo, ki je očitno uspešno ločil plastične odpadke in odpadno embalažo, je to zložil skupaj, vendar namesto da bi to končalo v ustreznem rumenem smetnjaku, je vse skupaj raztrosil. Kot da to še ne bi bilo dovolj, je nekaj korakov stran zaprepadena bralka med listjem zagledala še plastično vrečo, »ki je, roko na srce, videti kot truplo«.

O najdbi naše bralke smo obvestili ljubljansko javno podjetje VOKA Snaga.

