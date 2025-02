Zagata s parkiranjem pri vrtcu Lek zaradi predstave SNG Drama osamljen primer

Na nas se je obrnil bralec Gregor v zvezi s pritožbo zaradi kaotičnega parkiranja pred predstavo SNG Drama konec januarja.

»Želim izpostaviti problematično situacijo, ki je nastala zaradi neurejenega parkiranja udeležencev predstave. Kot starš sem bil ob 16:30 uri pri vrtcu Lek, kjer sem moral prevzeti svojega otroka. Kljub jasnim oznakam, da je parkiranje dovoljeno le za pobiranje otrok iz vrtca, so udeleženci predstave ignorirali te napotke in zaparkirali dovoze, pločnike ter parkirišče, kar je onemogočilo dostop do vrtca. Ob tem so se udeleženci ob opozorilu nesramno obnašali in ravnali, kot da imajo pravico parkirati kjer koli. Takšno vedenje je neprimerno in predstavlja tudi varnostno tveganje za otroke in druge udeležence. Sam sem moral za prevzem otroka avto pustiti na cestišču, kar je dodatno varnostno izpostavilo mene in mojega otroka.

Zato zahtevam, da SNG Drama nemudoma ukrepa in poskrbi za ustrezno urejanje parkiranja pred popoldanskimi predstavami. Predlagam, da najamejo varnostno službo, ki bo nadzorovala parkiranje ter zagotavljala nemoten dostop do vrtca in okoliških površin v času prihajanja in odhajanja udeležencev predstav. V medijskih odzivih ob selitvi Drame so nam ves čas zatrjevali, da ne bo poslabšanja obstoječega stanja.«

Opozorilo vzeli resno

Za komentar nastale situacije in ali so dobili že več pritožb na to temo, smo naslovili na SNG Drama Ljubljana. Luka Nabergoj, pomočnik ravnateljice, nam je odgovoril, da so opozorilo vzeli zelo resno.

»Razumemo in delimo razočaranje bralca Gregorja nad nedopustno izkušnjo, ki jo je doživeli ob popoldanskem prevzemu otroka iz vrtca na Ulici Alme Sodnik.

SNG Drama Ljubljana že skoraj štiri mesece deluje in redno izvaja svoj program v nadomestnih prostorih na Litostrojski 56. Ker doslej nismo zaznali še nobenega podobnega primera oziroma bili nanj opozorjeni, smo toliko bolj presenečeni nad zapisom, da naj bi do nedopustnega dogodka prišlo tudi zaradi nepravilnega parkiranja in neustreznih reakcij obiskovalcev popoldanske predstave na Velikem odru Drame.

Poudariti moramo, da obiskovalce predstav v Drami vedno usmerjamo k urejenemu in dovoljenemu parkiranju na strani objekta na Litostrojski 56, v katerem Drama najema svoje nadomestne prostore. Parkiranje na strani Ulice Alme Sodnik, kjer sta podjetje Novartis in vrtec, pa celo odsvetujemo in opozarjamo, da ni dovoljeno. Dodatno so pred vhodom Velikega odra in Male Drame prisotni predstavniki hostesne službe, ki med drugimi nalogami obiskovalce pomagajo usmeriti na dovoljena pakirna mesta, če sami teh pred predstavami ne najdejo. Tisti dan smo imeli predstavo samo na Velikem odru in izjemoma že ob 17.00, sicer so naše predstave na sporedu ob 18.00, 19.30 ali celo 20.00. V tem času je Industrijska cona Šiška še precej bolj zasedena, kot v naših 'rednih' terminih.

Opozorilo smo vzeli zelo resno; celotno situacijo bomo dodatno preučili in (morda celo skupaj z vodstvom vrtca) predvideli ustrezne ukrepe, s katerimi se kaj podobnega v prihodnje ne bi ponovilo. Iskreno si želimo dobrega in prijateljskega sobivanja s sosedi v Industrijski coni Šiška, za kar si prizadevamo že od začetka prejšnjega leta, ko je postalo jasno, da se Drama začasno seli na Litostrojsko 56.«

