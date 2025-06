Začelo se bo plačevanje novega prispevka, nekateri bralci ste besni: »Sramota od sramote«

Danes smo poročali, da bodo delodajalci, delojemalci in upokojenci 1. julija začeli plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaposleni in delodajalci bodo plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine. V članku smo vas vprašali, ali menite, da je višina prispevka ustrezna, ali bi morala biti nižja oziroma višja.

Vaši odzivi so bili precej ostri. Veliko se vas ne strinja z višino prispevka in ste mnenja, da bi moral biti nižji. Nekateri pa ste mnenja, da prispevka ne bi smelo biti.

Vaši odgovori

Prispevek je žalitev za upokojence. Oskrbovalci bi morali biti prostovoljci. Kajti sedaj gre pol denarja za davke državi, saj je obdavčitev 100%. Drugi denar pa gre večina za parazite na CSDjih. Sramota.

Za upokojence z nižjimi pokojninami bi morala biti nižja.

Sploh je ni potrebno. Še tisto miloščino, ki jo prejemamo, nam trgatev iz ust, sem upokojenec, sramota od sramote.

Ne vem zakaj "prispevek", ko še NIČ NE DELUJE, kakor bi moralo. Premalo dorečeno, pomanjkanje kadra itd..... 0,5% dovolj..... (še preveč) za trenutni NIČ.....

Kako naj nam se to odtegujejo že itak cene v trgovinah v višavah, plače pa zelo nizke komaj za preživetje. Še več revnih.

Nižja, saj se po potrebi kasnej lahko viša, sedaj bo pa višek šel nekaterim v žepe.

Tega prispevka ne bi smelo biti, saj smo upokojenci 40 in več let plačevali v blagajno. Prav tako smo za starše plačevali polno ceno za dom.

Višina prispevka je absolutno previsoka. Po kakšni formuli to izvajajo? Zakaj ne plačujejo tudi tisti, ko prejemajo socialni transfer, če bodo imeli tudi oni nekega dne potrebo po oskrbi? Nadomestilo za brezposelnost bodo pa zvišali.

Ne ni ustrezna. Pa s kakšno pravico mi pa trgajo, me je kdo vprašal. Kaj se pa greste. Nismo hodili v službo 40 let, da bi nam zdaj vsak mesec nekaj trgali. Zdravstvo sem brez zdravnika. Za oskrbo kdo pa pravi, da jo bom rabila. Kr neki po svoje delate. Sramota.

Mislim, da je OK. Končno nam starim in bodočim starim, ki sedaj gledano samo na učinek v denarnici. Namreč, ko prideš na vrsto morda ne boš imel dovolj denarja za oskrbo. In spet ti bo kriva vlada, katerakoli bo že.

Menim, da prav nesramno manipulirate z nami. Upokojencem in mnogim zaposlenim, ki so že tako pod pragom revščine, boste še jemali. Kot invalid I stopnje še dodatka za invalidnost ne dobim. Kot samska oseba pa s pokojnino za 40 let lahko samo životarim.

Prevelik prispevek, ki še dodatno obremenjuje delavski razred in upokojence. Ta vlada očitno kaj drugega niti ne zna kot pa prelagati bremena na delavce...

Stopnja ni problem. Problem je, da sistem ni razdelan in da bodo upravičeni le določeni in ne tisti, ki to potrebujejo. Spet pobiranje denarja za nekaj, kar ne vemo, kako deluje!

Višina bi morala biti za vse enaka, če nas že vsiljujejo nek nov davek!

Prispevek za dolgotrajno oskrbo je previsok, morali bi ga prepolovili, plačevanje pa zamakniti na zadnje trimesečje.