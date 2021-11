Za najcenejši hitri test v Nemčiji manj kot evro. V Sloveniji o takšni ceni lahko le sanjamo

Nekateri v Sloveniji se zavzemajo, da bi bili hitri testi, ki zaznavajo prisotnost sars-cov-2 virusa, na voljo povsod, predvsem pa, da bi bili brezplačni, saj bi tako lahko polovili čim več pozitivnih asimptomatskih ljudi. Država je medtem brezplačne hitre teste za samotestiranje zagotovila šolarjem, večina ostalih pa jih mora kupiti (ali pa jim jih mora na svoje stroške zagotoviti delodajalec), kar za gospodinjstva predstavlja dodaten izdatek.

Bralec, ki je prosil za anonimnost, nam je poslal povezavo do spletne trgovine v Nemčiji, kjer je hitri test za samotestiranje mogoče kupiti tudi za manj kot evro (v trenutku, ko nam je to javil, test ni bil na zalogi). Pa v Sloveniji? Hitro brskanje po spletu pokaže, da posamezni hitri test v maloprodaji stane vsaj dva evra in pol, navzgor gredo pa cene tudi do sedem evrov za posamezni kos.

Test točno določenega proizvajalca smo v Sloveniji našli po najnižji ceni 2,49 evra, severneje, pri Nemcih ga oglašujejo za manj kot dva evra (a trenutno ni na zalogi, gre pa za prodajo prek ene največjih spletnih prodajaln na svetu). Bralec namiguje, da bi lahko bile krive marže prodajalcev, seveda pa dopušča tudi možnost, da je kriva le ekonomija obsega – Slovenija je majhna dežela in posledično uvozimo tudi manj testov kot denimo Nemčija, posledično ne morem dobiti tako ugodne cene, kot jo dobijo oni.

Koliko za teste plačujejo podjetja

Na nekaj slovenskih podjetjih, v zasebni in državni lasti, smo razposlali vprašanja, koliko odštejejo za posamezni hitri test. Iz zasebnih smo prejeli odgovore, da gre za zaupne podatke, iz Telekoma in Družbe za avtoceste RS (Dars) pa so javili, da jih posamezni kos stane 1,69 oziroma 1,57 evra. »V prvih dobavah, takoj po sprejemu vladnega odloka o PCT, je bilo ponudnikov še razmeroma malo; test za samotestiranje smo plačali po 2,50 evra za kos,« so še dodali iz Darsa, kjer so do danes za hitre teste odšteli že 17.500 evrov.

Pa še nasvet pred nakupom: preden hitri test, ki zazna prisotnost sars-cov-2 virusa, kupite, preverite, ali je na seznamu odobrenih testov. Tega najdete na povezavi.

