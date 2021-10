Za koga hitri testi niso priporočljivi? Bralec je bil zmeden

Na nas se je obrnil bralec, ki je cepljen in je zbolel za covidom-19. Imel je nižjo vročino, skelela ga je koža, imel je bolečine v udih, glavobol, žgačkalo ga je v grlu ... Za prvo orientacijo si je doma sam naredil hitri antigenski test, ki je pokazal, da covida-19 nima. Ko je odšel na PCR test, je ta njegove domneve, da okužbo ima, vendarle potrdil.

Zanima ga, kako to, da mu je hitri test pokazal, da je lažno negativen in ali morebitna nezanesljivost testov pomeni, da ljudje v prepričanju, da so negativni, širijo virus naokoli?

Pred mesecem dni je vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar za MMC dejala, naj se cepljeni ob sumu na okužbo ne testirajo s hitrimi testi. »Polno cepljenim svetujemo, da se ne testirajo s hitrimi antigenskimi testi, ker pri njih niso dovolj zanesljivi, sploh v začetku bolezni, ampak se morajo testirati s PCR-testom,« je dejala.

Testiranje se svetuje tudi pri šolarjih, a je pri njih za začetno orientacijo dovolj, da otroku doma naredite hitri test. Če je ta pozitiven, bo treba narediti tudi PCR test, saj bo za otroka in njegove sošolce, s katerimi je bil v visoko tveganem stiku, odrejena karantenska odločba na podlagi PCR testa, ki je bolj občutljiv na prisotnost virusa.

