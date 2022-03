Z dvorišča so jim ukradli 1000 litrov goriva

V veliki zaskrbljenosti, kaj se bo zgodilo s cenami in dobavo goriva zaradi energetske krize in vojne v Ukrajini, so v preteklih dneh mnogi dolgo čakali v vrsti na bencinskih črpalkah, nekateri pa si naredili tudi večjo zalogo. A ker je nafta te dni zares črno zlato, so hitro na delu tudi nepridipravi. Na facebooku se je pojavil zapis jezne uporabnice, ki so ji z domačega dvorišča ukradli prikolico, na kateri je bilo kar 1000 litrov goriva.

Ukradli so nafto, skupaj s prikolico. FOTO: FB

Ženska je tudi pozvala, naj se ji javijo vsi, ki so kar koli opazili, najditelju pa je obljubila tudi 500 evrov nagrade. Tatovi so očitno dobro vedeli, kaj se skriva pod ponjavo na prikolici.

Imate zgodbo za nas? Pošljite nam jo prek spodnjega obrazca.