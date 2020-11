Z balkona posnela prizor, ki jo je razjezil (FOTO)

Oglasila se nam je bralka Urša iz Litije, ki opaža neprimerno vedenje ob zabojnikih za oblačila Humana.



»V Litiji imamo zabojnik Humana, ki ga večkrat na teden praznijo. Gospoda, ki prazni zabojnik, sem opazila ob nedeljah. Ko je zabojnik poln, ljudje podarjena oblačila lepo zapakirana puščajo ob zabojniku v vrečkah in škatlah. Tako cel kup oblačil stoji na dežju, soncu, dokler zabojnika ne izpraznijo,« je zapisala in opozorila, da ni problem le v tem, da oblek ne odvažajo pogosteje, temveč tudi, »da nekateri ljudje urinirajo po zabojniku in okolici, zato je urin tudi po oblačilih, vrečkah ...«



Posnela je fotografijo in pripisala, da že dlje časa opaža, da ljudje, ki vzamejo oblačila, za seboj pustijo razmetano: »Nič me ne moti, če kdo oblačila vzame, če jih potrebuje. Moti me to, kaj ostane po tem, ko odidejo.«



