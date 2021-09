Vzgojiteljica okužila otroka, plačila vrtca pa niso oproščeni

Vse bolj pereča problematika precepljenosti zaposlenih v zavodih za izobraževanje je močno ujezila bralko Marušo, ki se je na nas obrnila s svojo zgodbo.



Po le nekaj dneh v vrtcu je že izbruhnila okužba v sinovi skupini, vodstvo vrtca pa je starše obvestilo, da otroci odhajajo v karanteno zaradi okužbe vzgojiteljice. »V času karantene je sin dobil visoko vročino, pediatrinja pa nas je nemudoma poslala na test, ki je bil pozitiven. Spet karantena, saj smo jih že vajeni iz lanskega leta, ko smo bili doma kar naprej. Pa vendar: tokrat so imele vzgojiteljice možnost, da se cepijo. Kot sem izvedela, naše vzgojiteljice ni med njimi. Svobodna volja, okej, ampak zares ne razumem, kako lahko vzgojitelj, učitelj, medicinska sestra ali negovalka v domu za starejše opravlja svoj poklic, ne da bi ji bilo mar za otroke, za bolnike in starejše. Že res, da tudi cepljen lahko zboli, a če bi jaz delala v enem od teh poklicev, bi gotovo storila vse, kar bi bilo v moji moči, da se to ne bi zgodilo - in se cepila.«



To pa še ni vse. Marušo je negativno presenetilo tudi, da za sina s potrjeno okužbo za čas samoizolacije sploh ne bi bila oproščena plačila vrtca. »Plačila bomo sicer oproščeni, a le, ker smo bili poslani v karanteno zaradi visokorizičnega stika. Zgolj na podlagi okužbe pa ne.«

