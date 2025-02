Vzajemni še celo leto plačeval premijo, dolžni so mu več sto evrov! Preverite, da se to zgodilo tudi vam

Medtem ko 831.573 nekdanjih zavarovancev Vzajemne prejema obvestila o tem, do kolikšnega deleža so upravičeni po preoblikovanju družbe, pa se je vsaj pri enemu od zavarovancev izkazalo, da mu Vzajemna dolguje denar za preplačana nakazila.

Na nas se je namreč obrnil bralec, ki je bil dolgoletni zavarovanec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni. Kljub spremembi zakona, ki je v veljavi od 1. januarja 2024, je konec decembra na bančnem računu opazil, da mu je zavarovalnica vse preteklo leto, torej kar 12 mesecev direktno iz bančnega računa preko trajnika bremenila nekaj čez 35 evrov, kolikor je znašalo dopolnilo zavarovanje.

To pomeni, da je bil bralec v preteklem letu dvakrat bremenjen za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, česar pa nihče ni opazil. Za obvezno zdravstveno zavarovanje so mu vse leto trgali 35 evrov od plače in še enkrat toliko Vzajemna, kjer pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po zakonu ne bi smelo biti več.

Zadnjo položnico za staro dopolnilno zavarovanje so zavarovanci morali plačati za december 2023, po tem datumu pa je veljalo, da bodo zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, avtomatsko prenehale veljati 31. decembra 2023. S tem naj bi prenehala tudi osnova za direktno bremenitev pri bankah.

Kako odgovarjajo v Vzajemni?

Bralec se je obrnil na Vzajemno, kjer so mu potrdili, da ima nekaj sto evrov preplačanih sredstev.

Zakaj na Vzajemni niso prekinili trajnika z 31. decembrom 2023, pa so mu odgovorili: »Preplačana sredstva so nastala na osnovi ROČNO odprtega trajnika na vaši banki, ki ste si ga sami odprli in ga morate tudi sami preklicati. Na vašo banko nismo s strani Vzajemne pošiljali nobenih bremenitev vašega računa«.

Poslali so mu tudi obrazec, preko katerega so v kratkem času bralcu tudi vrnili preplačana sredstva.

Ali je takšnih primerov še več in kaj lahko storijo upravičenci, smo se obrnili na Vzajemno, kjer so nam odgovorili:

»Vzajemna po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. januarjem 2024 ne izstavlja več računov za premije tega zavarovanja niti ne pošilja SEPA direktnih bremenitev bankam za izvedbo odtegljajev. Vse police dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so bile prekinjene z 31. decembrom 2023.

Če ima stranka na banki vzpostavljen ročni trajni nalog za nakazila, je preklic takšnega naloga izključno v njeni pristojnosti. V teh primerih zato ne gre za napako zavarovalnice. V primeru preplačil Vzajemna nemudoma povrne presežna sredstva, ko stranka pošlje ustrezen zahtevek.

Vzajemna redno spremlja stanja zavarovalnih polic. Če ugotovimo, da je bila zavarovalna polica prekinjena (za katero koli zavarovanje, ne le dopolnilno zdravstveno zavarovanje), plačila pa se še vedno izvajajo, stranke enkrat letno obvestimo z dopisom. K dopisu priložimo obrazec za vpis bančnega računa (TRR), na katerega nakažemo presežna plačila. Ob letošnjem obveščanju bomo stranke dodatno pozvali, naj na banki preverijo in po potrebi prekličejo morebitni ročni trajni nalog za nakazila.

Vzajemna tako zagotavlja pravočasno povračilo presežnih plačil in s tem dosledno skrbi za ustrezno obravnavo svojih strank.«

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.