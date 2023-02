Vsi so se pravilno razvrstili, le ta avtomobil je vozil po reševalnem pasu. Potem pa – karma? (VIDEO)

Vozniki v Sloveniji (in tudi širše) smo že osvojili, kako na avtocesti zagotoviti reševalni pas: čakajoča vozila se umaknejo bodisi skrajno levo bodisi skrajno desno. Tako po sredini ostane dovolj širok pas, ki reševalcem in gasilcem s precej širšimi vozili omogoča enostavnejši dostop do kraja nesreče.

Bralci ste nas opozorili na posnetek, ki te dni kroži po družabnih omrežjih. Prikazuje odsek avtoceste pri Vrhniki, in sicer, kako so se vozniki vzorno razporedili skrajno levo in skrajno desno. Nenadoma se v kadru pojavi temnejše vozilo in vozi po sredini cestišča, torej po pravkar ustvarjenem reševalnem pasu, z utripajočimi smerniki. Vožnjo je očitno nadaljeval (ali nadaljevala), dokler ni naletel na oviro – policijo.

Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti je 200 evrov, piše na spletni strani policije.

Kaj se je zgodilo, ni čisto jasno. Nekateri verjamejo, da je brezobrazneža ali brezobraznico za volanom doletela karma, drugi pa dejanje opravičujejo, češ da je morda šlo za vprašanje življenja in smrti. Pred časom smo poročali o primeru nosečnice, ki je začela rojevati v zastoju.

