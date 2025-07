»Vsakič, ko grem v Srbijo, mi slovenski operater vzame 10 evrov«, operater odgovarja ...

Uporabnika A1 je razjezila težava, ki po njegovih besedah vsakič znova udari po denarnici – in to kljub vsem previdnostim. Kot je pojasnil na instagramu, ob vsakem obisku Srbije prejme SMS, da se je aktiviral zakup 1 GB podatkovnega prenosa za 9,99 evra. Pa čeprav, kot poudari, mobilne podatke in data roaming izklopi še pred mejo, telefon pa mu deluje na predplačniški kartici, ki jo kupi v Srbiji.

»To se mi zgodi vsakič znova – ne glede na to, ali sem čez slovensko-hrvaško mejo eno uro, pet ur ali cel dan. Vedno mi nekje vmes prispe SMS v Srbiji, da se je vklopil zakup. To je zdaj že od 150 do 200 evrov, ki so mi jih pobrali, ne da bi jaz kar koli uporabil!« se jezi.

V trenutku, ko je svojo izkušnjo delil na družbenem omrežju, so se menda pod objavo zvrstili številni odgovori. »V minuti mi je pisalo najmanj 30 ljudi, da se jim dogaja isto!« je dejal. Več ljudi ji je potrdilo, da so po pritožbi operaterju A1 uspeli dobiti dobropis, saj je operater priznal, da prenosa podatkov sploh ni bilo. A zakaj mora vsak to urejati posamično?,« je povedal uporabnik in opozoril na morebitno sistemsko napako.

Kaj pravi A1?

Uporabniki tako opozarjajo, da se zakup aktivira tudi takrat, ko so vsi prenosi podatkov izključeni – kar pomeni, da do uporabe sploh ne more priti. Če uporabnik ne opazi SMS-a ali stanja računa, pa lahko zadeva ostane neopažena – in vsak obisk Srbije postane deset evrov dražji.

Vprašanja smo naslovili tudi na operaterja A1 Slovenija. Zanimalo nas je: ali se zakup aktivira kljub izklopljenemu prenosu podatkov, ali uporabniki lahko trajno izključijo to funkcijo in koliko reklamacij so v zadnjem letu prejeli zaradi nepričakovanega zakupa v tujini.

Njihov jedrnati odgovor objavljamo v celoti: »Zakup 1GB prenosa podatkov se obračuna izključno, ko je opravljen prenos podatkov v tujih omrežjih pri enem od vključenih mobilnih operaterjev izven držav EU/EEA območja. Strošek se nikoli ne more obračunati brez opravljenega prenosa podatkov v tujih omrežjih, o opravljenem prometu nas obvesti tuj operater, pri katerem uporabnik gostuje.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Po opravljenem zakupu lahko uporabniki pri vključenih operaterjih uporabijo podatkovni prenos v okviru zakupljene količine brez dodatnih stroškov. Gre za način preprečitve višjih stroškov, ki so posledica pri gostovanju izven EU/EEA območij. Uporabnikom ponujamo zanesljivo rešitev blokade prenosa podatkov v tujini preko aplikacije Moj A1 ali preko SMS sporočila.

Nimajo vpliva

Na naše vprašanje o morebitnih reklamacijah nam niso neposredno odgovorili, smo pa zasledili njihov odgovor na instagramu pri enem od uporabnikov. Objavljamo ga v celoti.

»Izhodišče za vklop zakupa 1 GB prenosa podatkov izven EU/EEA je vedno opravljen promet v tujem omrežju. Na žalost zgolj izklop prenosa podatkov v tujini na mobilnem telefonu, le tega dejansko ne prepreči. Ne to sami operaterji ne moremo vplivati, saj je tako definirano delovanje mobilnih naprav v 4G in višjih omrežjih.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Ob pojavu tovrstnih primerov v gostovanjih, smo se soočili z večjem številom reklamacij in posledično uvedli sistem, ki omogoča uporabniku tudi iz tega vidika uvedli samodejni zakup 1 GB v gostovanju izven EU/EEA. Z zakupom 1 GB v tujinah nismo uspeli nastali strošek omejiti na 9,99 EUR, medtem ko brez zakupa strošek lahko hitro doseže 61 EUR, kjer se nato vključi privzeta finančna omejitev.

Svojim uporabnikom zato ponujamo zanesljivo rešitev blokade prenosa podatkov v tujini in sicer lahko to preko aplikacije Moj A1 poljubno vključite oziroma izključite pod menijem: Moje storitve/Omejitve in blokade/Blokada porabe/Blokada prenosa podatkov v tujini.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.