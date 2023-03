Vratolomne igrice na slovenskih cestah: mladci tvegali glave za dobre posnetke (VIDEO)

V prometu moramo biti vedno previdni. Včasih je dobro predvideti tudi kakšno potezo drugih udeležencev, saj lahko tako preprečimo marsikatero nesrečo.

Bralec nas je te dni opozoril na posnetek nemških mladeničev, ki so pred časom obiskali Slovenijo. S seboj so pripeljali motorje, sledile pa so vratolomne igrice na cesti. Mnogi med njimi so kljub drugim udeležencem v prometu vozili po zadnjih kolesih, brez rok na krmilu, med vožnjo so stopili na sedež, vozili brez ustrezne razdalje in podobno. Celotno dogajanje so skrbno snemali s kamerami, posnetke pa nato delili s širšo javnostjo.

Eden od njih, kot je razvidno iz posnetka, bilo naj bi mu ime David, je zaradi neustrezne razdalje trčil s kolegom in padel po cesti. Sama sreča, da v tistem trenutku ni iz nasprotne strani pripeljalo drugo vozilo.

Višje temperature so počasi tu, motoristov pa bo na cesti vse več. Bodite previdni, vsekakor pa ne pozabite, da imate le eno življenje.

