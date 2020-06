Vozniki, pozor! Zavoj v levo vas bo stal 160 evrov

Križišče je dobilo novo podobo in nova pravila. FOTO: Marko Feist

Če se vozite med Bežigradom in Šiško, potem zelo verjetno poznate ulico Bežigrad (verjetno tudi zaradi diskontnega trgovca tam). Do zdaj je bilo mogoče nanjo zaviti neposredno s Parmove ulice in Dunajske ceste, po novem pa to ni več mogoče.Prva novost v križišču Parmove ulice in ulice Bežigrad je semafor, druga pa (ne)dostop do ulice Bežigrad. Medtem ko so prej vozniki avtomobilov, ki so po Parmovi prišli iz smeri Drenikove, z avtom lahko neposredno zapeljali na ulico Bežigrad (zavoj v levo), tega več ne smejo storiti. V tem križišču smete zapeljati le naravnost in med manjšimi ulicami zmanevrirati do Dunajske ceste ali na ulico Bežigrad. Voznike na spremenjeni režim obveščajo table, pozorni vozniki pa bodo na tleh opazili tudi, da je puščica za zavoj v levo pobarvana rumeno, medtem ko je puščica naravnost bela. To pomeni, da smejo v omenjeni smeri le avtobusi LPP. Naj dodamo, da če vozite v obratni smeri, torej od Parmove ulici proti Drenikovi, smete zavite desno na ulico Bežigrad.Iz smeri Dunajske ceste sprememb ni.Na novost nas je opozoril bralec, ki je tako kot doslej (navada je pač železna srajca) s Parmove zavil na ulico Bežigrad. A takoj za zavojem ga je presenetil redar in ga zaustavil. Bralec nam je povedal, da je bili postopek korekten, da so mu pojasnili novost v križišču, na koncu pa, da jo je na srečo odnesel le s pisnim opozorilom. V njem je razvidno, da je kazen za takšen prekršek 160 evrov.Ker bralec nikomur ne privošči takšne kazni za prekršek, ki bi ga verjetno večina zagrešila iz navade, nas je prosil, da obvestimo še druge.