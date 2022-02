Vozniki ostrmeli, poglejte, kaj so pripravili zlati Urši Bogataj (FOTO)

Slovenske skakalne junakinje so se z olimpijskih iger v Pekingu te dni že vrnile v domovino, razveselile so se objema domačih in uživale tudi na številnih sprejemih, ki so jim jih pripravili v domačih krajih.

Zelo veselo je bilo sinoči v Polhovem Gradcu, kjer so sprejeli njihovo Uršo Bogataj, ki je osvojila kar dve zlati kolajni.

Občina Dobrova - Polhov Gradec pa ji je pripravila še posebno presenečenje, zaradi katerega je na cesti ostrmel marsikateri voznik v Ljubljani in okolici. Avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so namreč oblekli v veliko čestitko in z veliko fotografijo naše najboljše skakalke ta hip.

Ne bodite torej presenečeni, če te dni mimo vas pripelje »zlata Urša«.

