»Voznik LPP nalašč priprl dijakinjo«: kaj se je dogajalo v resnici?

Po besedah očividke naj bi v četrtek, 15. februarja, voznik nalašč priprl dijakinjo in jo nesramno nadrl, če še vedno spi. »Voznik LPP je nalašč z vrati priprl dijakinjo, ker se mu je zazdelo, da prepočasi hodi k vratom. 'Kaj je, a spiš?!, je zarobantil nad njo in preglasil Petra Graša iz zvočnika na avtobusu. Ima srečo, da sem to opazovala od zunaj, ker jaz ne bi osramočeno molčala kot to dekle,« je zapisala uporabnica na omrežju X.

Za razlago smo se obrnili na Javni holding Ljubljana, pod katerega okriljem deluje tudi Ljubljanski potniški promet. Ta je z voznikom opravili pogovor in pregledal posnetke nadzornih kamer, ti so pripetljaj prikazali drugače od pričevanja očividke.

LPP je za Slovenske novice sporočil: »Voznika smo poklicali in ga vprašali, kaj se je dogajalo. Voznik je povedal, da je bilo takrat na postajališču Gospodarsko razstavišče, v smeri centra, več avtobusov. Voznik je, preden je pripeljal na konec postajališča, že dvakrat odprl vrata in dal potnikom možnost vstopa na avtobus,« pojasnjujejo.

»Voznik jo je v šali vprašal, če spi, in se nasmejal.« FOTO: Jure Eržen/delo

»Ko je pripeljal na konec postajališča, je ponovno odprl vrata. Povedal je, da je potnica sedela na postaji in je zato sklepal, da ne želi na ta avtobus. Zato je zaprl vrata, v tistem trenutku pa je potnica vstopila na avtobus. Vrata so priprla nahrbtnik in ne potnice. Voznik jo je v šali vprašal, če spi, in se nasmejal. Potnica se mu je nasmehnila nazaj. Ker smo želeli preveriti verodostojnost voznikove izjave, smo preverili tudi posnetek videonadzornega sistema. Iz posnetka smo ugotovili, da je bil dogodek tak, kot ga je opisal voznik.«

Promet zahteva zbranost

Javni uslužbenci, kot so vozniki LPP, so sicer vsak dan podvrženi takšnim in drugačnim situacijam. Med ljudmi, ki uporabljajo ljubljanski mestni prevoz, se seveda sem ter tja znajdejo tudi konfliktni posamezniki, delo voznika pa že samo po sebi zahteva osredotočenost, saj je promet vedno nepredvidljiv.

Vozniki so obenem odgovorni za varnost potnikov, kar delu doda dodatno mero stresa.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.