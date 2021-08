Vladki bodo vrnili pol denarja za hitri test. Če se je vam zgodilo enako, ga bodo tudi vam

Bralka Vladka se je na nas obrnila, ko je v zdravstvenem domu v Radovljici v ponedeljek za hitri test plačala 24 evrov. Cena jo je nekoliko presenetila, vendar ni komplicirala, nam je povedala. Naslednji dan pa je prišla do uradnega cenika, iz katerga je bilo razvidno, da je treba za hitri test odšteti 12 evrov. Pozanimala se je, zakaj je morala plačati dvojno ceno, in izvedela, da je bil ravno tisti dan spremenjen cenik, cena hitrega testa pa prepolovljena.



Iz službe za odnose z javnostmi ZD Kranj, pod katerega okrilje spada ZD Radovljica, kjer je bila naša bralka, so nam odgovorili, da so gorenjski zdravstveni domovi zadnji cenik prejeli v ponedeljek okoli opoldneva: »Do takrat je veljal prejšnji cenik, po katerem je bila enaka samoplačniška storitev zaračunana 24 evrov. Vsi, ki ste ta dan dopoldne plačali še po starem, lahko z dokazili uveljavite polovično vračilo.«

Kaj potrebujete za vračilo denarja?

Potrebujete pisni zahtevek, potrdilo o plačilu, vaš TRR in Izjavo o testiranju. Zahtevek naslovite oz uredite v tajništvu zdravstvenega doma, kjer ste opravili testiranje.



»Vodstvo naših zdravstvenih domov je seznanjeno s postopkom v primeru, če osebe, ki so bile v ponedeljek 23. 8. 2021 testirane do ure začetka veljavnosti cenika in jim je bila storitev zaračunana po tedaj veljavnem ceniku, torej 24€/osebo, podajo pisni zahtevek za vračilo denarja. Priložiti morajo potrdilo o plačilu in številko TRR, kamor nakažemo razliko v ceni. Potrebujemo tudi izpolnjeno Izjavo o testiranju,« so še sporočili.



Preverili smo tudi, ali je do zaračunavanja prevelikega zneska prišlo še v kakšnem drugem zdravstvenem domu na Gorenjskem in izvedeli,da ne v ZD Škofja Loka, ne v ZD TRžič in ne v ZD Kranj niso imeli podobnih primerov. Večinoma zato, ker testiranj v ponedeljek, ko se je menjal cenik, sploh niso opravljali.

