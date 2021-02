Vinko ogorčen nad početjem policije, ta pa pojasnjuje

»Sramota za policijo. Tako eklatantno kršenje predpisov v cestnem prometu, kot ga je izvedla policija s svojim vozilom na

kolesarski poti, je več kot malomarno,« se je na nas obrnil bralec Vinko, razlog za njegovo jezo pa je bila fotografija, ki jo je tudi poslal. Nastala je 11. februarja malo pred 15. uro v Maistrovi ulici v Mariboru. Policijsko vozilo je parkirano na pločniku oz. na pol na kolesarski stezi. »Ali je v tem pogledu lahko policija zgled voznikom ali izvajalec kontrole kršenja cestnoprometnih predpisov?



Pojasnilo oziroma odgovor Mirana Šadla, predstavnika za odnose z javnostjo pri PU Maribor, objavljamo v celoti (nelektorirano):



»Mariborski policisti so včeraj popoldan, na Maistrovi ulici v Mariboru dejansko parkirali dve službeni vozili policije, eno za drugo, na mestu, kjer je to sicer prepovedano (vozili na fotografiji). To so storili zaradi izvedbe nujne naloge policije, saj so bili na ta naslov napoteni zaradi obravnave kaznivega dejanja. Pred zapustitvijo vozil so zaradi varnosti, na vozilu, ki je bilo zadnje v smeri vožnje (tudi smeri vožnje kolesarjev), pustili vključene vse 4 utripalke. Službeni vozili sta bili tam parkirani za nujno potreben čas izvedbe policijske naloge, zaradi česar v tem primeru ne gre za kršitev cestno prometnih predpisov.



Drugi odstavek 69. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) namreč določa: Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.«

